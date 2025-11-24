Nvidia da hisse satışına katılmıştı... Revolut’un değeri 75 milyar dolara ulaştı

Nvidia’nın da katıldığı ikincil hisse satışıyla Revolut’un piyasa değeri 75 milyar dolara çıktı. Fintech devi, düzenleyici süreçler ve kurucu ortakın yurtdışı taşınmasıyla gündemde.

Londra merkezli finans teknoloji şirketi Revolut, gerçekleştirdiği ikincil hisse satışıyla değerlemesini 75 milyar dolara çıkararak geçen yıla göre yüzde 66’lık bir artış kaydetti.

Satışa Nvidia’nın girişim kolu NVentures’ın yanı sıra Andreessen Horowitz, Franklin Templeton ve T. Rowe Price gibi küresel fonlar katıldı. İşlem Coatue, Greenoaks, Dragoneer ve Fidelity öncülüğünde gerçekleştirildi.

Revolut CFO’su Victor Stinga, yüksek yatırımcı ilgisinin şirketin hızlı büyüme ve kârlılık performansını teyit ettiğini söyledi. Yeni değerleme, Revolut’u Barclays, Lloyds ve NatWest gibi büyük İngiliz bankalarının üzerine taşıdı.

65 milyondan fazla müşteriye ulaşan şirket, geçen yıl vergi öncesi kârını yüzde 149 artırarak 1,1 milyar sterline (1,44 milyar dolar) çıkardı. Revolut’un değerlemesi de son yıllarda hızla yükseldi. Şirket 2023’te 45 milyar dolar, 2021’de ise 33 milyar dolar değerindeydi.

Bankacılık lisansı krizi sürüyor

Revolut’un uzun süredir beklediği İngiltere bankacılık lisansı yeniden tartışma konusu oldu.

Maliye Bakanı Rachel Reeves’in, düzenleyici kurumlarla görüşme ayarlayarak süreci hızlandırmaya çalıştığı, ancak bu girişimin İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey tarafından engellendiği iddia edildi. Şirketin lisans için kritik süreyi kaçırabileceği aktarıldı.

CEO Nikolay Storonsky, en büyük önceliğinin hâlâ şirket için tam kapsamlı bir İngiltere bankacılık lisansı almak olduğunu belirtiyor. Bu hedef, yıllardır süren girişimlere rağmen henüz gerçekleşmedi.

Kurucudan tartışmalı taşınma

Fintech şirketinin kurucu ortağı Nikolay Storonskiy, kısa süre önce ikametini Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşıdı.

Bu adım, Revolut’un Londra’da küresel genel merkez açarak 3 milyar sterlinlik yatırım yaptığı döneme denk geldi. Storonskiy’in adını güncel kimlik şartlarına uyum sağlamak için değiştirdiği de bildirildi.