Nvidia ve Siemens'ten stratejik iş birliği

Nvidia'dan yapılan açıklamada, iki şirketin yapay zekayla tasarım ve mühendislikten imalat, üretim, operasyonlar ve tedarik zincirlerine kadar uzanan uçtan uca endüstriyel değer zincirini yeniden şekillendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, Siemens ve Nvidia'nın yapay zeka ile hızlandırılmış bir endüstriyel portföy oluşturmayı planladığı ve yeni nesil yapay zeka fabrikalarının tasarımına yönelik çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

Nvidia'nın bu kapsamda yapay zeka altyapısı, simülasyon kütüphaneleri, modeller, çerçeveler ve planlar sağlayacağı belirtilen açıklamada, Siemens'in ise yüzlerce endüstriyel yapay zeka uzmanının yanı sıra donanım ve yazılım çözümlerini bu sürece dahil edeceği ifade edildi.