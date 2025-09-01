Nvidia'dan milyarlık gizem! Gelirin yaklaşık yüzde 40'ı iki müşteriden geldi

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden çip üreticisi Nvidia, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, ikinci çeyrekte elde ettiği gelirlerin önemli bir kısmının iki büyük müşterisinden geldiğini açıkladı.

CNBC-e'nin haberine göre Nvidia'nın SEC'e sunduğu belgelerde, ikinci çeyrekteki toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 40'ının kimliği açıklanmayan iki müşteriden elde edildiği belirtildi. Şirket, bu müşterilerden birini 'Müşteri A', diğerini ise 'Müşteri B' olarak kodladı. Açıklamaya göre, gelirin yüzde 23'ü 'Müşteri A'dan, yüzde 16'sı ise 'Müşteri B'den geldi.

İlk çeyrek gelirlerlerinde de benzer tablo

Şirket ayrıca, ilk çeyrek gelirlerinin de benzer bir tablo çizdiğini belirtti. İlk çeyrekte "Müşteri A"nın gelirlere katkısı yüzde 20 iken, "Müşteri B"nin katkısı yüzde 15 olarak kaydedildi.

Şirket, bu müşterilerin kimliklerini açıklamasa da bunların genellikle orijinal ekipman üreticileri, sistem entegratörleri veya doğrudan Nvidia'dan alım yapan büyük kurumsal müşteriler olduğunu belirtti.

Nvidia'nın Mali İşler Direktörü Nicole Kress daha önce yaptığı açıklamada, büyük bulut hizmet sağlayıcılarının şirketin veri merkezi gelirlerinin yüzde 50'sini oluşturduğunu, veri merkezi gelirlerinin de Nvidia'nın toplam gelirlerinin yüzde 88'ine denk geldiğini ifade etmişti.

Nvidia, 27 Temmuz'da sona eren ikinci çeyrekte 46,7 milyar dolar net gelir elde ettiğini açıklamıştı.