Nvidia'dan Quantinuum'a yatırım! Değerleme 10 milyar dolara ulaştı

Nvidia'nın girişim sermayesi kolu, kuantum bilişim alanında faaliyet gösteren Quantinuum'a yatırım kararı aldı. Konuya yakın kaynaklara göre Honeywell kontrolündeki Quantinuum'un bu yatırımla birlikte değerlemesi 10 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu yatırım, 600 milyon dolarlık yeni finansman turu kapsamında gerçekleşiyor. Tura Nvidia'nın yanı sıra Quantinuum'un yüzde 54'lük çoğunluk hissesini elinde bulunduran Honeywell, QED Investors, JPMorgan Chase, Mitsui & Co. ve Amgen de katıldı.

Quantinuum, halihazırda Nvidia ile Boston'daki Accelerated Quantum Research Center'da ortak araştırmalar yürütüyor. Yeni yatırımın, iki şirket arasındaki teknolojik iş birliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Nvidia'nın turdaki katkı payı açıklanmazken, şirketler ve diğer yatırımcılar konuyla ilgili resmi bir yorum yapmadı.