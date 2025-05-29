Nvidia'nın başarısı yatırımcı güvenini artırdı: Hedef fiyatlara yukarı yönlü revize!

Yapay zeka çipleri alanındaki güçlü konumunu sürdüren Nvidia, ilk çeyrek mali sonuçlarıyla analist beklentilerini geride bıraktı.

Şirketin açıkladığı veriler, büyük yatırım kuruluşlarının hedef fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncellemesine yol açtı.

Güçlü bilanço sonrası yatırım bankaları Nvidia’ya ilişkin hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

• Morgan Stanley, tahminini 160 dolardan 170 dolara çıkardı.

• Bank of America (BofA) ve Citi, hedef fiyatlarını 160 dolardan 180 dolara yükseltti.

• Rosenblatt, Nvidia hissesi için hedef fiyatını 178 dolardan 200 dolara taşıyarak “Al” tavsiyesini sürdürdü.

• Raymond James, tahminini 150 dolardan 165 dolara güncelledi.

• Needham, hedef fiyatını 160 dolar seviyesinde korudu.

• Wells Fargo, 185 dolarlık hedef fiyatını muhafaza etti.

• JPMorgan ise tahminini 170 dolar olarak sürdürdü.

Nvidia'nın geliri beklentileri aştı

Nvidia’nın ilk çeyreğe ilişkin açıkladığı 44,06 milyar dolarlık gelir, piyasa beklentisi olan 43,31 milyar doları aşarak dikkat çekti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirde yüzde 69 oranında artış görülürken, net kâr 14,9 milyar dolardan 18,8 milyar dolara yükseldi. Hisse başına düzeltilmiş kâr ise 0,96 dolar olarak duyuruldu.

ABD’nin Çin’e yönelik H20 çipi ihracat yasağının 4,5 milyar dolarlık bir kayba yol açmasına rağmen Nvidia’nın yapay zeka alanındaki üstünlüğü, gelir ve kârlılıkta rekor düzeylere ulaşmasını engellemedi.