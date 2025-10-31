Nvidia'ya rakip doğuyor! Intel, SambaNova satın alımı için düğmeye bastı

ABD’li teknoloji devi Intel Corp., yapay zekâ çipi üreticisi SambaNova Systems’ı bünyesine katmak için ön görüşmelere başladı.

Konuya yakın kaynaklara göre taraflar, olası bir devralma anlaşmasının şartlarını görüşüyor ancak henüz kesin bir mutabakata varılmış değil. Görüşmeler erken aşamada bulunuyor ve nihai bir anlaşma garanti edilmiyor.

Değerleme 2021’in altında olabilir

Kaynaklara göre herhangi bir satın alma anlaşması, SambaNova’nın değerini 2021’deki 5 milyar dolar seviyesinin altında belirleyecek.

Şirket, o dönemde SoftBank liderliğinde yürütülen fonlama turunda bu değerlemeye ulaşmıştı.

Yeni görüşmelerin, piyasa koşulları ve yapay zekâ çipi rekabeti nedeniyle daha temkinli bir fiyat aralığında ilerlediği ifade ediliyor.

SambaNova: Nvidia’ya rakip olmayı hedefleyen yapay zekâ girişimi

2017’de Stanford profesörleri tarafından kurulan SambaNova Systems, özel yapay zekâ çipleri tasarlayarak Nvidia’nın GPU üstünlüğüne alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Şirket, yüksek performanslı yapay zekâ modelleri için optimize edilmiş özel donanım çözümleri geliştiriyor ve savunma, enerji ile kamu sektörlerine yönelik sistemler üzerinde çalışıyor.

Intel CEO’sunun geçmiş bağlantısı dikkat çekiyor

Intel CEO’su Lip-Bu Tan, geçmişte SambaNova’nın yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı.

Tan’ın risk sermayesi şirketi Walden International, 2018 yılında 56 milyon dolarlık A Serisi fon turuna kurucu yatırımcı olarak katılmıştı.

Bu nedenle Intel’in ilgisi, hem stratejik sinerji hem de geçmiş yatırım ilişkilerine dayanıyor.

Yapay zekâ çipi rekabeti kızışıyor

Yapay zekâ altyapısına olan küresel talep hızla artarken, Nvidia GPU pazarında güçlü bir konumda.

Ancak Intel, hem kendi Gaudi serisi yapay zekâ çipleriyle hem de olası SambaNova satın alımıyla, bu alandaki rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

Uzmanlar, olası anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Intel’in veri merkezi çözümleri ve AI donanım stratejisinde önemli bir güç kazanacağını değerlendiriyor.