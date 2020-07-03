Nwork International, çörekotunda dünya markası olmayı hedefliyor

03 Temmuz 2020

HASAN COŞKUN/SAKARYA

Nwork International, COVID- 19 sonrası yeni hedeflerini Sakarya’da gerçekleştirdiği toplantıda belirledi. COVID-19 salgını sonrası süreçteki iş ve kariyer planlamalarının yapıldığı toplantıda konuşan Nwork International Genel Müdürü Nazan Birinci, bütün dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgınının herkesin hayatına dokunduğunu belirterek, sürecin aynı zamanda sağlıklı beslenmenin önemini ve gerekliliğini hatırlattığını söyledi.

Nwork International olarak sadece Türkiye’de değil bütün dünyada uzun vadeli sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerine dikkat çeken Nazan Birinci, bu doğrultuda yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucu çörekotu ile, ürettikleri kahve, gıda takviyeleri ve kozmetik gibi 20’den fazla organik ürünü network marketing yöntemiyle distribütörleri aracılığıyla tüketicilere sunduklarını belirtti. Birinci, memnun müşteri kitlesi oluşturmaya yönelik bir büyüme stratejisi izlediklerini de belirterek, “Network marketing alanında Türkiye pazarının haricinde Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere yurt dışında da hızla büyüyoruz. Ayrıca kendi oluşturduğumuz marketing plan doğrultusunda pazarda bizimle birlikte pazarlama ve satış faaliyetlerini yürüten bayilerimizin, sürdürülebilir gelirler elde etmesini hedefliyoruz. Vizyonumuz, çörekotunun dünyadaki en büyük üreticisi, dağıtıcısı ve satıcısı olmaktır. Bir dünya markası olma yolunda hem yurtiçi hem yurtdışı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.