O, tüm zamanların efsane otomobil tasarımcısı GIORGETTO GIUGIARO

Giorgetto Giugiaro'nun otomotiv dünyası üzerindeki etkisini otomobil ve tasarımla ilgilenen herkes bilir. 1999 yılında “Yüzyılın Otomobil Tasarımcısı” ödülünü alan ve sayısız 4 tekerlekli başyapıtın tasarımcısı, 7 Ağustos 1938 doğumlu.

Yolculuğu, 1955 yılında henüz 17 yaşındayken Fiat ile başladı. Giorgetto Giugiaro, Torino tasarım sahnesinde çok hızlı bir şekilde adını duyurdu. Zarif, yenilikçi tasarımları, dünya çapındaki otomobil devleri arasında büyük beğeni topladı. Yaratıcı tutkusu ile ikonik lüks arabalardan hafif sportif modellere kadar bir çok tasarıma imza attı: Maserati Ghibli, Alfa Romeo Giulia Sprint G7, Volkswagen Golf ve Fiat Panda Giugiaro'nun zihninden doğan efsanevi araçlardan sadece birkaçı. Bugün 84 yaşında ve onu otomotiv endüstrisinde efsane yapan enerjisi hala sürüyor. Tasarımları ve başarıları sayfalarca sürer ama gelin Giorgetto Giugiaro’nun yolculuğuna hızlıca bir göz atalım:



1955'te 17 yaşındayken teknik resim okulunun yıl sonu sergisine davet edilen Fiat'ın o dönemki baş tasarımcısı Dante Giacosa, Giugiaro'nun çizimlerinden çok etkilenir ve bu şekilde Fiat'ta çalışmaya başlar. 4 yıl çalıştıktan sonra Fiat'ta ilerleyemeyeceğini düşünen Giugiaro tekrar sanata yönelme kararı alır ve sanat akademisine gitmek için çalışmalara başlar. İtalya ve dünyanın en önemli stüdyolarından birisi olan Bertone'nin baş tasarımcısı Franco Scaglione'nin görevden ayrılmasıyla Nuccio Bertone’ın radarına girer. Bertone stil merkezinin baş tasarımcısı olur. Ve Alfa Romeo 2000/2600 Sprint, 21 yaşındaki Giugiaro'nun tasarladığı ilk otomobil olarak tarihe geçer.

Alfa Romeo, yeni Sprint'ın gövde üretim işini Bertone'ye vermiştir. 1963'teüretime geçen otomobil tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olur. Giugiaro o dönem Ferrarileri için oldukça radikal bir tasarıma imza atar. Aracın ön tasarımı o sezon Ferrari Formula 1 takımının yarıştığı ve şampiyon olan otomobil Dino 156 F1 'Sharknose'dan ilham alır.

1967'de Fiat yıllarından itibaren tanıdığı üretim mühendisi Aldo Mantovani ile Italstyling'i ismiyle kurup daha sonra Italdesign olarak değiştirdikleri firmada tasarımlarını yapar. Kendi firmasında tasarladığı ilk otomobil Bizzarrini Manta'dır. Otomobil 1968 Torino otomobil fuarında 'monovolume' gövde tasarımı ve üç kişinin yan yana oturmasını sağlayan koltuk konfigrasyonuyla fuar ziyaretçilerinin bir hayli ilgisini çeker. Origami 1971 Torino fuarında Maserati Boomerang konseptini tanıtan Giugiaro Bertone'nin Carabo ve Stratos Zero konsept otomobilleriyle birlikte otomobillerde keskin köşe akımı başlatmış ve bütün otomobil dünyasını 70'li ve 80'li yıllar boyunca etkisi altına almıştır.



Başarımı 1969'da fark ettim

Giugiaro bu origami konseptini Lancia Delta, VW Golf ve Fiat Panda gibi binek otomobillere de uyguladı.

“Başarımı özellikle 1969'da bir grup Volkswagen yöneticisi, başkanı ve gazeteci Motor Show için Torino'ya geldiğinde fark ettim. Yeni Volkswagen'i kimin geliştireceğine karar vermek üzere seçtikleri 6 tasarımdan 4’ü bana aitti” sözleri ile Volkswagen ile başlayan sürecini anlatıyor.

1969 sonbaharında genç bir İtalyan otomobil tasarımcısı, Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinde Alman mühendislerle bir toplantıya girer ve otomobil tarihini değiştirir. Volkswagen, zor durumdaydı. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası yeniden keşfini simgeleyen 36 yaşındaki ünlü Beetle’ın satışları düşüyor ve şirketi alaşağı ediyordu. CEO Kurt Lotz, Torino Otomobil Fuarı'na en iyi 6 tasarımı seçmesi ve tasarımcıları davet etmesi için bir ekip göndermişti. Aslında, 6 tasarımdan 4'ü 15 Alman mühendisin kaşısında oturan genç İtalyan tarafından tasarlanmıştı.

Mühendisler, İtalyanların özellikle de onun gibi pek çok gösterişli spor araba tasarlamış olan İtalyanların güzel araçlar çizebileceğini ancak ciddi projeler için güvenilir olmadığını düşünüyorlardı. Mühendisler, Volkswagen'in yeni araba için yakın zamanda piyasaya sürülmüş olan Fiat 128'i temel alacaklarını açıkladılar. Ve bir 128'i parçalara ayırdıklarını söyleyerek ona motor bölümünü gösterdiler. "Bunlar Fiat 128'in ölçüleri değil" dedi genç adam.

Bu tasarımcının teknik detaylara takıntılı bir ilgisi ve inanılmaz bir hafızası vardı. Mühendisler itiraz etti, ancak kontrol edildiğinde haklı olduğu anlaşıldı. Genç adam işi aldı ve tasarlayacağı araba Volkswagen Golf'dü. Bu, spor arabayı yeniden icat edeceği ve bir çok insanın gençliğni şık hatchback'ler sürerek geçireceği anlamına geliyordu. 33 milyon satışla otomotiv tarihinin en çok satan arabalarından biri olan VW Golf (ABD'de Rabbit ve Meksika'da Caribe olarak isimlendirildi) Wolfsburg mühendislerinin gezegendeki en büyük otomobil üreticileri olmalarına yardımcı olacaktı.

İlk MPV'yi tasarladı

Bmw ve Lamborghini'nin ortak projesi olarak başlayan 'M1', Lamborghini'nin finansal sıkıntılarından dolayı projeden ayrılmasıyla tamamlanması zor bir sürece girdi. Giugiaro aracın hem tasarımını üstlendi hem de üretimi Italdesign tesislerinde gerçekleşti. 78-81 arası 456 adet üretilen M1 BMW'nin ilk 'M' otomobili olma unvanına sahip. 1978 Torino fuarına gelenler Italdesign standında gördükleri araçla adeta şoka uğramışlardı. Lancia Megagamma'yı estetik açıdan beğenmemişler hatta aracın otomobil olup olmadığı konusunda bile kararsız kalmışlardı. Ama Giugiaro aslında bugünkü tanımıyla ilk MPV'yi (Multi Purpose Vehicle) tasarlamıştır. Hem de ilk MPV olarak kabul edilen Renault Espace'tan 6 yıl önce... Kullanıcıya değişken iç hacim ve mükemmele yakın ergonomi sunan otomobil zaten var olan Lancia Gamma plattformunda üretilebilecek olma avantajına da sahipti.



İlk Panda 23 yıl üretimde kaldı

Ralli severlerin yakından tanıyacağı Lancia Delta da bir Giugiaro tasarımıdır. Otomobillerde ilk defa gövdeye entegre ve gövde rengi tampon uygulaması Giugiaro sayesinde Lancia Delta ile başladı.

Fiat, 126 ve 127 modellerinin arasında konumlandırmak için iç hacmi geniş ve herkes tarafından ulaşılabilecek bir araç planlamaktadır. Ama aracın üretim maliyetlerinin 126'yı geçmemesi konusunda ısrarcıdır. Yaz tatiline çıkan Giugiaro bir yandan da otomobil üzerinde düşünmeye başlar. Fiat yöneticileri 'Az çoktur' felsefesine odaklanan Giugiaro’nun tasarımına hayran kalırlar. İlk Panda 23 yıl boyunca üretimde kalır. Panda projesi aynı zamanda Fiat - Italdesign işbirliğinin ilk meyvesidir. Panda'yı; Uno, Croma, Punto ve Grande Punto modelleri izler.,

Oğlu Fabrizio'nun da otomobilden mimariye çok yönlü bir tasarım hayatı var.

2013'te kurdukları Giugiaro Architecture şirketinin başında Fabrizio Giugiaro bulunuyor.

Giugiaro'nun hem akla hem de duygulara hitap etme yeteneği bir çok otomobil üreticisinin de yüzünü güldürdü. Sadece Almayada 6 milyon adet üretilen Golf 1 , Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerde de farklı isimlerle geçtiğimiz yıllara kadar üretildi. İlk jenerasyon Fiat Panda 4,5 milyon adet, ilk jenerasyon Fiat Uno 9.5 milyon adet ve ilk jenerasyon Fiat Punto 3.4 milyon adet üretildi. Aynı zamanda 2005 yılında piyasaya çıkan Fiat Grande Punto'nun da tasarımcısı Giugiaro ve halen üretimde olduğu için satışları devam ediyor.

Hyundai ve Giorgetto Giugiaro’dan Pony Coupe iş birliği

Hyundai, 1974 yılında tasarladığı konsept modelini tekrar canlandırıyor. Orjinal Pony ve Pony Coupe konsepti, İtalyan Giugiaro ile ortaklaşa hazırlanacak.

Hyundai, tüm dikkatleri üzerine çekecek konsepti bahar aylarında görücüye çıkaracak. 1974 yılında Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan etkileyici Pony Coupe konseptini yeniden inşa etmek için İtalyan tasarım firması GFG Style ile bir iş birliği yaptı. Tasarım firmasının sahibi olan baba ve oğul Giorgetto ve Fabrizio Giugiaro modeli tekrar hazırlayacak.