Oba Makarna halka arzla büyüme hedeflerine ulaşacak

Birol BOZKURT

Bir süredir sakin seyreden halka arzlar yeniden hız kazanıyor. Türkiye’nin önemli şirketleri bir bir halka açılıyor. O şirketlerden birisi de 1966 yılında Gaziantep’te kurulan Oba Makarna oldu.

2005 yılında Özgüçlü Ailesi tarafından satın alınan şirket, 2010 yılında Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı büyük yatırımla Türkiye’nin en büyük makarna üretim kapasitelerinden birine ulaştı. 2017 yılında Sakarya Hendek’te ikinci bir fabrika satın alan şirket, burada da makarna ve noodle üretimine başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan şirketin gelecek hedeflerini ve halka arz sürecini Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü ile konuştuk.

Vizyonlarının, en iyisini üreterek ürünlerini ağırlıklı olarak ihracata kanalize etmek ve küresel pazarlarda var olmak olduğunu söyleyen Alpaslan Özgüçlü, “Yurt içi pazarda Oba Makarna ve Obamie Noodle markalarıyla ürün satışı gerçekleştiriyoruz, yurt dışı pazarda ise Oba Makarna’nın yanı sıra; Oba Gold, Obalino, Nido, Eva, Omelia, Pasta Layla, Pasta Savana, Vera, Rosa Linda markaları ile satış faaliyetlerine devam ediyoruz. Oba Makarna olarak Türkiye üretiminin %25’ini gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla Oba Makarna’yı sadece Türkiye’nin değil, makarna sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri arasına taşıdık” dedi.

Halka arz gelirinin yarısı kapasite artışına gidecek

Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, halka arzdan elde edilecek gelir ile birlikte öncelikli olarak ürün kapasitesini ve çeşitliliğini büyütüp yatırımları güçlendireceklerini belirtti. Özgüçlü, “Yeni dönem ile birlikte, küresel ölçekte sıralamamızı daha üst sıralara taşımayı ve global gıda liderleri arasında yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.

Halka arz gelirlerinin %40-50’sini ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları için kullanmayı amaçlıyoruz. Yatırımlarımız arasında temiz enerji yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları bulunuyor. Halka açık bir marka olarak, büyüme yolculuğumuza daha kurumsal ve stratejik yepyeni adımlarla devam etmek istiyoruz” dedi.

“Makarna üretim kapasitemiz yüzde 20 artacak”

Özgüçlü, şirketin üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği, çalışan sayısı ve faaliyet gösterdiği bölgeler hakkında da bilgi verdi. Özgüçlü, “Makarna, noodle, un ve irmik alanlarında faaliyet göstermekte olup stratejik konumlu iki üretim tesisine sahibiz.

Gaziantep fabrikamız günlük 1.155 ton buğday kırma, yıllık 332 bin ton makarna üretim kapasitesine sahip. 2017 yılında stratejik bir kararla satın aldığımız Sakarya Hendek tesisimizde ise yapmış olduğumuz ilave yatırımlarla 7 hat üzerinden 174 bin ton makarna üretim kapasitesine ulaştık. 2023 yılında tamamladığımız 2 yeni ilave hat yatırımı ile 2024 başında Hendek fabrikamızda makarna üretim kapasitemizi 253 bin tona çıkarıyoruz.

Her iki fabrikamız da hesaba katıldığında toplam makarna üretim kapasitemiz yaklaşık yüzde 20 artacak. Öte yandan, 2019 yılında noodle sektörüne yatırım yapmaya başladık. 2021-2022 yıllarında gerçekleştirdiğimiz ilave yatırımlar ile Hendek Fabrikası’nda yıllık 950 milyon porsiyon noodle üretim kapasitesine ulaştık. Bu sayede hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en yüksek noodle üretim kapasitelerinden birini yakalamış olduk” diye konuştu.

Dünya pazarından yüzde 7 pay alıyor

Oba Makarna, 2012 yılından bu yana Türkiye’nin makarna ihracat şampiyonu unvanını koruyor. Dünya makarna ticaretinde %7’lik paya sahip olan şirket, 11 senedir İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde de yer alıyor. Şirket, 2020 yılında 3 milyar 99 milyon TL olan cirosunu, 2021 yılında %68 artışla 5 milyar 215 milyon TL’ye, 2022 yılında ise %112 artışla 11 milyar 69 milyon TL’ye çıkardı. 2023 yılının ilk 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre %46 artışla 11 milyar 997 milyon TL ciro elde etti.