Oba Makarna hisselerinde sert düşüş
Sakarya’daki fabrikası patlayan Oba Makarna hisselerinde geri alım duyurusuna rağmen sert düşüş yaşanıyor. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 8’in üzerinde değer kaybıyla başladı. Daha sonra bu kayıp yüzde 7 seviyesine geriledi.
Pazar günü Sakarya’da makarna fabrikası patlayan Oba Makarna dün işleme kapatılmıştı.
OBAMS bugün yeniden işleme açıldı.
Şirketin hisseleri açılışta yüzde 8’in üzerinde değer kaybıyla başladı. Daha sonra bu kayıp yüzde 7 seviyesine geriledi.
Saat 11.00 itibarıyla Oba Makarnacılık San. Ve Tic. A.Ş’nin hisse fiyatı yüzde 7,38 değer kaybıyla 32,88 TL’den alıcı buluyor.
Sakarya'daki neler yaşanmıştı?
Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna'ya ait fabrikada siloların yanındaki bölümde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada bir kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralanmıştı.