Oba Makarna, WEPs imzacısı oldu

Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP

İş dünyasına toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde, pazarda ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl ilerletileceği konusunda rehber niteliği taşıyan WEPs, kadınların iş dünyasındaki eşitliğini teşvik eden Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından ortaklaşa geliştirilen bir çerçeve sunuyor. Oba Makarna da, kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (The Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, Gaziantep’te kurulmuş ve büyümüş bir şirketin ‘kadın yöneticisi’ olarak, WEPs imzacısı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Oba Makarna’nın kadın istihdamının artırılmasını ve kadınların iş dünyasındaki rolünün güçlendirilmesini odağına almış bir şirket olduğunu vurgulayan Cıncıkcı, “Köklü şirket geçmişimizde kadın her zaman aktif roldeydi ve bundan sonra da aynı bakış açısıyla ‘kadın dostu’ bir şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. İmzacısı olduğumuz WEPs’in de bu hedefimizi gerçekleştirirken bize yol gösterici olacağına inanıyoruz” dedi.

“Yönetim Kurulumuzun yüzde 42’si kadınlardan oluşuyor”

Şirketlerindeki toplam 1231 çalışandan 313’ünü kadınların oluşturduğunu ifade eden Cıncıkcı, “Üretimden kalite kontrole, saha ekiplerimizden vardiya amirlerimize kadar birçok alana hakim kadın çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Öte yandan yönetim kurulumuzun yüzde 42’si de kadın üyelerden oluşuyor. Bu oranın, geleneksel normların batı illerimize nazaran daha baskın olduğu Anadolu’da kurulup gelişmiş bir şirket için oldukça yüksek bir oran olduğuna dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.

Kadına destek, topluma destek

Türkiye’de ve özellikle Anadolu’da kadınların iş hayatına katılmalarının, iş hayatında tutunabilmelerinin, iş ve aile dengesini kurabilmelerinin çok kolay olmadığına dikkat çeken Cıncıkcı, şunları söyledi:

“Ülkemizde kadın çalışsa da evdeki rolü hala birincil derecede öncelikli ve her durumda kadından iş hayatı ile aile hayatını dengelemesi bekleniyor. Dolayısıyla kadınlar işlerinde yükselmek için mücadele ederken aslında erkek meslektaşlarıyla adil olmayan koşullarda yarışıyorlar. O yüzden kadın çalışanlarımız, çalıştıkları kurum ve şirketlerin, çalışma arkadaşlarının ve yöneticilerinin desteğine erkek çalışanlardan daha fazla ihtiyaç duyuyor. Biz Oba Makarna olarak WEPs imzacısı olmakla, bir bakıma bu desteği kadın çalışanlarımıza sonuna kadar sunmayı da taahhüt etmiş olduk. Bu vesileyle başta Oba Makarna çalışanları olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”