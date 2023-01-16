ÖBB Türkiye’nin ihracatını Sırbistan üzerinden artıracak

Kerim ÜLKER

Avusturyalı devlet şirketinin çalıştığı 13’üncü ülke konumuna gelen Sırbistan’daki firma Rail Cargo Group (RCG) adlı iştirak tarafından yönetilecek. Kurulan şirket, Türk ihracatı için önemli bir açılım aslında. Bu sözlerin sahibi ise RCG’nin CEO’su Clemens Först’e ait. Först, yeni şirketin ağırlıklı olarak Türkiye ile Orta ve Güneydoğu Avrupa arasında transit hizmetler sağlayacağını dile getirdi.

Romanya hattına ikincisi eklenecek

Först, “Yeni hat, Türkiye’ye taşımaları Romanya dışında Sırbistan üzerinden iki alternatif güzergah üzerinden gerçekleştirebileceğimiz anlamına geliyor” dedi. Först’e göre mevcut haliyle, Türk dış ticareti hala büyük ölçüde TIR taşımalarına bağımlı ve demiryolu şu anda Türkiye’nin ihracatının sadece yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor. RCG, Sırbistan’da şirket kurarak Güneydoğu Avrupa’da demiryolu yük taşımacılığının genişlemesini ve daha cazip hale gelmesini sağlayacak. Avrupa’nın en büyük demiryolu lojistik şirketlerinden biri olan ÖBB, her yıl 94 milyon net ton yük taşıyor. ÖBB ayrıca Avusturya’daki toplam navlun piyasasının yüzde 28’lik payı tek başına karşılıyor.

Orta Avrupa’nın en büyük demiryolu taşımacılık şirketlerinden biri olan ve 1923 yılında 1923’te Avusturya İmparatorluk Kraliyet Devlet Demiryolları’nın (kkStB) halefi olarak kurulan ÖBB’nin Sırbistan’da kurduğu şirket, Türkiye’nin ihracat ağına önemli bir fayda sağlayacak. Karayolu taşımacılığının giderek daha pahalı geldiği bir dönemde yapılan bu hat ile alternatif bir güzergah da kazanılmış olacak. Böylece Türkiye ile Orta ve Güneydoğu Avrupa arasında daha hızlı bağlantı sağlanacak.