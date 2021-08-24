Obilet, Biletall’ı satın aldı

Erciyes Teknopark şirketlerinden biletall.com, Obilet Şirketler Grubu tarafından satın alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak, Erciyes Teknopark'ın önemli girişimlerinden Biletall'ı Obilet Şirketler Grubu'na dahil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erciyes Teknopark'ın firmalara sunduğu olanaklar ve barındırdığı girişimleriyle büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Gürocak, “Burada çok iyi yetişmiş bir yetenek havuzu olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, mevcut Biletall ofisimize ilaveten Erciyes Teknopark içerisinde ilk etapta 100 metrekarelik bir ofis daha açmayı planlıyoruz." dedi.

“Anadolu'nun ilk teknoloji exitini gerçekleştirmiş oldu”

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ise, şunları kaydetti: "Bu marka, Erciyes Teknopark'a sundukları projeleri başarıyla uygulamaya geçirerek bulundukları sektöre büyük katkılarda bulundu. Hem istihdam oluşturdu, hem de geçmiş dönemde aldıkları venture capital (risk sermayesi) yatırımıyla ülkemize doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekti. Son olarak da sektörün önde gelen şirketlerinden Obilet bünyesine katılarak Anadolu'nun ilk teknoloji exitini gerçekleştirmiş oldu. Biz de buna ev sahipliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik de, "Kayseri’den çıkan ve Kayseri’yi terk etmeyen bir bilişim markası olan Biletall olarak Türkiye’de şehirlerarası seyahat sektörünün dijitalleşmesinde öncü rol oynamıştık. Geçtiğimiz ay içinde de obilet.com’la önemli bir anlaşmaya vararak exit sürecimizi tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.