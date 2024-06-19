Obilet ve BlaBlaCar el sıkıştı

Obilet Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, yönlerini yurt dışı pazarlara çevirdiklerini belirterek, BlaBlaCar ile gerçekleştirilen anlaşma ile Obilet'in tüm iş ortaklarının ve kullanıcılarının büyük fayda sağlayacağına inandıklarını aktardı.

Gürocak: "Benzer vizyon ve değerlere sahibiz"

Gürocak, "BlaBlaCar ile benzer vizyonu ve değerleri taşımamız, kendilerinin global arenada lider multi-modal yolculuk platformu olma hedefinin otobüs biletlemesi ayağına önderlik etme fırsatının bize sunulması, otel rezervasyonu, araç kiralama, uçak bileti gibi alanlarda daha da büyüyebilmek için BlaBlaCar'ın teknolojisinden ve organizasyonel birikiminden yararlanma seçeneklerimizin bulunması, bizi bu ortaklık teklifini değerlendirmeye motive eden en büyük unsurlar oldu. Sözleşme ve onay süreçlerinin tamamlanması halinde bu alandaki çalışmalarımızı, mevcut ekibimizi büyüterek daha da hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir mobiliteye erişim imkanı

BlaBlaCar CEO'su Nicolas Brusson ise şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun zamandır büyüme hikayesini takip ettiğimiz Obilet'in, Türkiye'de otobüs sektörünün dijitalleşmesine güçlü ekibi ve stratejisini uygulamaya geçirmekteki yetkinliği sayesinde başarıyla önderlik ettiğini gördük. Obilet'e yapmayı planladığımız yatırımla büyümesinin büyük kısmını Avrupa dışındaki faaliyetlerinden elde eden BlaBlaCar'ın bu pazarlarda sürdürülebilir mobiliteye erişim imkanlarını geliştirme misyonunu bir kez daha ortaya koyacağımızı düşünüyoruz."