Obilet.com 2022'nin en’lerini açıkladı

Online seyahat biletleme, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet.com'un hazırladığı değerlendirme raporuna göre, bu yılın en çok aranan rotaları önceki yıllarda olduğu gibi otobüs yolculukları için İstanbul-Ankara olurken, yurt içi uçak yolculukları için İstanbul-İzmir, yurt dışı uçak yolculukları için ise İstanbul-Bakü şeklinde gerçekleşti. Geçen yıllara kıyasla araması artan ve yolcular açısından daha popüler hale gelen rotalarda ise farklı gelişmeler yaşandı. Otobüs yolculukları için internet üzerinden aranma adedi en çok artan rota Bingöl-Diyarbakır oldu. Uçak yolculuklarında ise aramalar bazında en yüksek artışlar yurt içi uçuşlarda Van-Trabzon, yurt dışı uçuşlarda ise İstanbul-Jakarta rotalarında gözlemlendi. En çok bilet satılan aylar, okulların yaz tatiline girdiği ve Kurban Bayramı arifesine denk gelen bir dönem olması nedeniyle otobüs ve yurt dışı uçak yolculuklarında Haziran ayı olurken, yurt içi uçak yolculuklarında ise ara tatilin olduğu Kasım ayı başı çekti.

3 bin 652 TL ile İstanbulAntalya uçuşu en pahalı bilet oldu

Biletlerin en çok satıldığı gün, otobüs yolculuklarında 4 Mayıs (Ramazan Bayramı dönüşü), yurt içi uçuşlarda 15 Haziran (okulların kapanış haftası), yurt dışı uçuşlarda ise 22 Eylül oldu. Bu yıl otobüs yolculuklarındaki en pahalı bilet 3 bin 240 TL ile İstanbul-Dortmund rotasında satıldı. Obilet üzerinden satışı gerçekleştirilen biletler arasında yurt içi uçuşlarda satılan en pahalı tek yön/aktarmasız bilet 3 bin 652 TL ile İstanbul-Antalya uçuşuna, yurt dışı rotalarda satılan en pahalı tek yön/aktarmasız bilet ise 33 bin 501 TL ile İstanbul-Birmingham uçuşuna ait oldu. 2022'de satışı gerçekleşen en ucuz şehirlerarası otobüs bileti 12 TL ile Eskişehir-Kütahya seferine ait. Diğer taraftan, 2022'de uçak biletlerindeki fiyat artışları bazı rotalarda yüzde 200'lere ulaşmasına rağmen yurt içinde Diyarbakır-Trabzon uçuşuna 105 TL'den, yurt dışında ise İstanbul-Tahran uçuşuna 341 TL'den bilet satın alan yolcular 2022'nin en ucuz uçak biletlerine sahip olma şansını yakaladı.

Gençler ve kadınlar daha çok otobüsle seyahat ediyor

Obilet'in rakamlarına göre gençlerin ve kadınların otobüs yolculuklarındaki oranı uçak yolculuklarına göre daha yüksek. Obilet'e göre, bu yıl satılan otobüs biletlerinin yüzde 37'si 18- 24 yaş arası yolcular tarafından alındı. Aynı yaş grubunun uçak bileti alımındaki ağırlığı ise yüzde 33 düzeyinde. Bu yıl otobüs biletlerinin yüzde 43'ü, uçak biletlerinin ise yüzde 37'si kadınlar tarafından satın alındı. 2022 sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada otobüs biletlemesinde online kanalların öne çıktığı, dijitalleşmenin hız kazandığı bir yıl oldu. Hindistan, Brezilya, Meksika gibi pazarlardaki online bilet satış platformları satışlarını artırırken, Türk seyahat platformu Obilet.com, dünya genelinde otobüs biletleme platformları arasında web sitesi ziyaretçi sayısında birinci sırada yer aldı. 2022'de yıllık 240 milyon web sitesi ziyaretçi sayısına ulaşması beklenen Obilet'in 10 yıllık tarihinde en çok ziyaret aldığı ay, aylık 24 milyon ziyaretçi ile Haziran 2022 oldu.