OBSS, ‘Dron ve Kuş Ayrıştırma Yarışması’nda birinci oldu

Yazılım teknolojileri şirketi OBSS, yapay zekâ bazlı yazılım ile karmaşık arka planlarda küçük dronları kuşlardan ayrıştırarak tespit edebilen gelişmiş görüntü işleme yazılımı geliştirdi. Şirket, geliştirdiği yazılımla 70’ten fazla ülkenin katıldığı “WOSDETC Drone vs Bird Challenge'de (Dron ve Kuş Ayrıştırma Yarışması)” birinci birinci oldu.

OBSS’nin geliştirdiği, 2021 ve 2022 yıllarında Dron ve Kuş Ayrıştırma Yarışması’nda (Drone vs Bird Challenge) birinci olan yapay zeka bazlı görüntü işleme yazılımı, gerçek ve sentetik verilerle eğitilen bir obje tespit modeli kullanıyor. Derin öğrenme (deep learning) kullanılarak görüntü ve zamansal özelliklere bağlı sınıflandırma yapılıyor. Verilerin seyrek olduğu zorlu durumlar başta olmak üzere veri setleri sentetik veriler ile destekleniyor. Tespit sırasında zaman içinde biriken bilgiler kullanılarak, nesnelerin davranışı daha iyi anlaşılıyor ve daha iyi ve hassas tahminler yapmak mümkün oluyor.

“Gerçek sorunlar üzerinde çalışıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan OBSS Kurucu ortağı ve CEO’su Zafer Şen, “Dron teknolojileri, çok amaçlı kullanımıyla dünyanın gündeminde bir konu. Sivil alanda dron denince akla eğlence veya sosyal amaçla kullanılan dronlar gelse de, global savunma endüstrisi için dron saldırıları dünyanın gündeminde yer alan çok ciddi bir tehdit konumunda. OBSS olarak Ar-Ge ekibimizin üzerinde çalıştığı anti-drone teknolojilerinin, dünya çapında geniş katılım olan prestijli bir platformda 2 kere üst üste birinci olması bizim için büyük bir gurur. Yapay zeka ve makine öğrenimi alanında dünyanın odaklandığı gerçek sorunlar üzerinde çalışarak, Türkiye’nin teknoloji sektöründe global rekabetçiliğini artırmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Dron ve Kuş Ayrıştırma Yarışması

Dron ve Kuş Ayrıştırma Yarışması, kalabalık ortamlar ve şehirler gibi görsel olarak karmaşık arka fonlarda küçük dronları tespit edebilecek ve kuşlar gibi benzer diğer görsel nesnelerin varlığında dronları ayrıştırabilecek görüntü işleme teknikleri geliştirmeyi amaçlayan global bir yarışma. Dronlar uzak mesafelerde kuşlarla kolayca karıştırılabiliyor ve ayrıştırılmaları zorlaşıyor. Halihazırda görüntü işleme ve video analitiği teknikleri kullanılsa da, zayıf kontrast, uzun menzil, düşük görünürlük gibi olumsuz koşullarda küçük dronların tespiti ve tanımlanması için etkili algoritmalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Dron ve Kuş Ayrıştırma Yarışması, dünya çapında 19 yıldır gerçekleşen ‘Gelişmiş Video ve Sinyal Bazlı Gözetleme Konferansı’nın Uluslararası Mini Dron Gözetleme, Tespit ve Karşı Hareket Teknikleri Çalıştayı altında 2017 yılında başlatıldı.

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