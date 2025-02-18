Octet Türkiye 2024 yılı sonuçlarını açıkladı

Geçen seneye ilişkin rakamsal verilerini açıklayan Octet Türkiye'nin 2024 yılında işlem hacmi 55 milyar lira’yi aşarken, ortalama işlem tutarı 183 bin lira seviyesine yükseldi. İşlem adedi ise artış göstererek 305 binin üzerine çıktı.

Paylaşılan verileri değerlendiren Şirket CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Hizmet verdiğimiz toplam müşteri sayımız yıl sonunda 7.500’e ulaştı. Toplam işlem adedimiz 305 bin seviyesini geçerken, ortalama işlem tutarımız 183 bin lira’ye yükseldi ve işlem hacmimiz 55 milyar lira’yi aştı. Toplam hacim içindeki 3 ve 12 taksilirai işlemler yüzde 12 seviyesinde olurken, 6 taksilirai işlemler yüzde 13, tek çekim işlemleri ise yüzde 28 dolayında gerçekleşti” dedi

Gelecek yıla dair hedefler...

Yeni teknolojilere yatırım yapma planlarından bahseden Fidan, şirketin 2025 hedeflerinden bahsetti: “Octet Türkiye olarak, 2025 yılında yapay zekâ ve veri analitiği başta olmak üzere, yeni nesil teknolojilere önemli yatırımlar yapacağız. 2025 yılında ürün gruplarına göre ciro ve gelirde en az 2,5 kat büyüme hedefliyoruz. İşletmelerin nakit akışını daha verimli yönetmelerini sağlamak, finansmana erişimi kolaylaştırmak ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunmak için ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”