Octet Türkiye açık bankacılık lisansı aldı

Tahsilat yöntemleri ve ödeme çözümleriyle şirketlerin güçlü bir nakit akışı ve likidite elde etmesine katkı sağlayan Octet Türkiye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmî Gazete’de yayımlanan kararının ardından Açık Bankacılık ürünüyle işletmelere bankacılık verilerine daha hızlı ve güvenli erişim imkânı sunarak finansal süreçlerini optimize etmelerine destek olacak.

Açık Bankacılık ürünü ile Octet Türkiye, işletmelere maliyet avantajı sunmasının yanı sıra kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyerek günümüzün hızla dönüşen finans ekosisteminin ihtiyaçlarına yanıt verecek.

Bu gelişmeyle birlikte Octet Türkiye müşterileri hesapları arasında para transferi yapabilecek ve bankalardaki hesap hareketlerini anlık olarak görüntüleyebilecek. Octet Türkiye, bu yeni ürünüyle müşterilerine daha kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

“Müşterilerimize değer katmayı sürdüreceğiz”

Konuyla ilgili olarak Octet Türkiye CPO’su Zeynep Bulut, “Octet Türkiye olarak müşterilerimizin iş süreçlerini kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, açık bankacılık lisansımızı alarak ödeme ve tahsilat süreçlerinde verimliliği artırmayı, finansal yönetimde dijitalleşmenin avantajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Her ürünümüzde olduğu gibi açık bankacılık ürünümüzle de müşterilerimize değer katmayı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.