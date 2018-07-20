OctoStory büyümeye devam ediyor
Yeni nesil reklam ajansı OctoStory, mecra bağımsız üretimlerle hizmet verdiği portföyüne, Drogsan bünyesinde faaliyet gösteren DentaSave Ağız ve Diş Sağlığı markasını da ekledi.
2013 yılında, Drogsan tarafından kurulan ve satışına başlanan DentaSave, yeni iş birliği kapsamında, OctoStory’den 2018 yılı boyunca sosyal medya, dijital medya satın alma ve tüm dijital proje alanlarında hizmet alacak. 2019 yılı itibariyle ise tüm kreatif reklam çözümlerinde taraflar anlaşmaya vardı.
Ajans, yeni müşterisini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştığı bir mesaj ile yayınladı.