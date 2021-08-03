ODE Yalıtım, Eskişehir’de inovasyon merkezi kurdu

Türkiye'de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75'in üzerinde faaliyetlerini sürdüren ODE Yalıtım, yatırımlarına devam ediyor. Eskişehir'de 100 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği yeni üretim tesisinin inşaatına devam eden şirket, aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini artırmak için bir inovasyon merkezi kurdu. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Greentech Ar-Ge adlı merkezin faaliyetlerine başlamasıyla birlikte ODE Ar-Ge birimi de bu merkezin bünyesine geçti.

"TÜBİTAK, KOSGEB ve AB projelerine odaklanacağız"

Greentech Ar-Ge hakkında bilgi veren ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, "ODE Yalıtım olarak küresel yolculuğumuzdaki en önemli gücümüzü Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önem ile bu alandaki yatırımlarımız oluşturuyor. Bu bakış açısıyla Eskişehir fabrikamızda dünya standartlarında bir Ar-Ge birimi kurup güçlü bir mühendis kadrosu oluşturmuştuk. Bu birimimiz hem tek başına hem de TÜBİTAK iş birliği ile projelere imza attı. Şimdi bu alandaki çalışmalarımızı bir adım ileri taşımak için Greentech Ar-Ge'yi kurduk. Artık TÜBİTAK projelerine ek olarak KOSGEB projeleri geliştirecek, ayrıca Avrupa Birliği projelerine yönelik çalışmalar da yaparak uluslararası arenada etkinliğimizi daha da artıracağız. Öte yandan üniversite-sanayi iş birliği ile daha fazla Ar-Ge odaklı çalışmayı ve farklı sektörlerdeki Ar-Ge merkezleriyle ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Cironun yüzde 3'ü Ar-Ge ve dijitalleşmeye

Greentech Ar-Ge'de hem yalıtım, hem de farklı sektörlere hitap edecek yenilikçi ürünler geliştirmeyi planladıklarını anlatan Ozan Turan, bunun için bir taraftan mevcut hammaddeler ile ürün geliştirirken diğer taraftan konvansiyonel olmayan hammaddeler de kullanarak inovatif ürünler geliştirmek üzere projeler geliştireceklerini aktardı. Bu kapsamda gelecek üç yıl içinde ODE'nin cirosunun yüzde 3'ünü Ar-Ge ve dijitalleşmeye ayıracaklarını bildiren Turan, “Ar-Ge ekibimizi de üç kat büyüteceğiz." diye konuştu.