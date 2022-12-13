ODE Yalıtım, yeni yapılanmasıyla stratejik adımlar atacak

Bu kapsamda C Level pozisyonların oluşturulduğu ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu’na da yeni atamalar yapıldı. Altı kıtada 75’in üzerinde ülkeye ihracat yapan ve Eskişehir’de açtığı yeni fabrikayla birlikte Çin ile Almanya arasındaki en büyük teknik yalıtım üreticisi olan ODE Yalıtım, globalleşme stratejisi kapsamında üst yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırdı.

Geleceğin ODE’sini kurgulayan yeni yönetim

Yeni yapıyla birlikte “Geleceğin ODE’si”ni kurgulayan şirketin, operasyonlarını daha güçlü bir yapıyla yürüterek, stratejik planlamasını uygulaması hedefleniyor. Yeni yapılanma kapsamında C Level pozisyonların oluşturulduğu ODE Yalıtım’da, C Level tüm yöneticiler aynı zamanda ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürecek.

Bu yapılanmayla birlikte ODE Yalıtım’ın Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Kemal Direk, şirketin yeni CFO’su (Chief Financial Officer) oldu. Direk’e; mali işler, bilgi sistemleri, satın alma bölümleri raporlama yapacak. Çeyrek asrı aşkın süredir iş hayatında farklı kademelerde görev aldıktan sonra Temmuz 2022’de ODE Yalıtım’da çalışmaya başlayan ODE Yalıtım Teknik Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Baran, yeni yapılanmanın ardından COO (Chief Operations Officer) görevini üstlendi. Baran, şirketin tüm operasyon ve teknik süreçlerinden sorumlu oldu. Şirket, yeni yapılanma çerçevesinde bu zamana kadar birlikte yürüttüğü satış ve pazarlama departmanlarını da ayırdı. Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kaan Alioğlu, yeni yapılanmayla birlikte tüm yurt içi satış ve ihracat satışlarından sorumluluğunu üstlenerek, CSO (Chief Sales Officer) oldu. Yeni yapılanma kapsamında bir buçuk yıl sonra yeniden ODE Yalıtım’da görev almaya başlayan, sektörün deneyimli ismi Erhan Özdemir de strateji ve pazarlama fonksiyonlarını yönetecek.