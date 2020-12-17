Odeabank, FAST sistemine dahil olduğunu açıkladı

Odeabank, yaptığı açıklama ile Merkez Bankası’nın 18 Aralık 2020 tarihinde pilot uygulama ile başlatılacak ve 7/24 para transferinin gerçekleştirileceği FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde çalışacak Kolay Adresleme Sistemi’ni devreye aldığı duyurdu.

Odeabank, İnternet & Mobil Bankacılık kanalını kullanan müşteriler IBAN ya da hesap numarası gibi uzun numaralar yerine e-posta, T.C. Kimlik No ve cep telefonu numarası gibi bilgilerle para transferlerini hızlı ve güvenli yapabilmeleri için gerekli çalışmaları tamamladığı açıkladı. FAST sistemi ile yurt içinde olmak üzere Odeabank bireysel müşterileri 1.000 TL'ye kadar para transferlerini 7/24 gerçekleştirilebilme imkanı sağlayacağı ifade edildi.

Para transferinde zaman sınırı kalkıyor

Odeabank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmak istediklerine dikkat çekerek yeni uygulama ile ilgili şunları söyledi: “TCMB’nin 1 yıldan kısa bir sürede çalışmalarını tamamladığı FAST ve Kolay Adresleme Sistemi’ne, duyurulduğu ilk günden bu yana hızlıca uyum sağladık. Bankamızın mobil uygulamasını ve internet bankacılığını kullanan tüm bireysel ve tüzel müşterilerimiz 8 Ocak tarihinden itibaren artık zaman engeli olmadan 7 gün 24 saat para gönderip alabilir hale geliyor. Yeni dijital dönemde anlık ödemeler tarafındaki bu bütünleşik çalışmanın tarafı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Odeabank olarak teknolojik ve dijital altyapımızı kullanarak müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

Odeabank müşterileri TCMB tarafından yürütülen FAST sistemi içinde yer alan 'Kolay Adresleme Sistemi'nde Odeabank İnternet Şubesi ve Mobil uygulama üzerinden kolayca hesap eşleştirmesi gerçekleştirilebilecek ve para transferi zorluklarını ortadan kaldıran Kolay Adresleme Sistemi ile saniyeler içerisinde hesaptan para transferi yapmak mümkün olacaktır.