Odeabank, ihracatı odağına aldı

19 Ekim 2020

Odeabank, mart ayında başlattığı Dış Ticaret Buluşmaları serisinin 2. ayağının ilk toplantısını İstanbul’da faaliyet gösteren dış ticaret firmaları ile gerçekleştirdi. Odeabank’ın İstanbul’daki iş insanları ile gerçekleştirdiği toplantı COVID-19 salgınının başladığı mart ayından bu yana dijital ortamda düzenlediği 20’nci Dış Ticaret Buluşması oldu. Yaklaşık 80’e yakın şirket yöneticisinin katıldığı toplantıda, ABD seçimleri, pandemi döneminde dünya ekonomisindeki gelişmeler ve dış ticaretin finansmanı ile riskleri tartışıldı.

Odeabank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Ahmet Zafer Seyar, toplantının açılış konuşmasında COVID-19 salgınının başlamasından bu yana yaklaşık 7 aydır, Türkiye’deki iş insanları ile dijital platform üzerinden bir araya gelerek, ekonomideki gelişmeleri tartıştıklarını dile getirdi.

"8,5 milyar TL kredi kullandırdık"

Seyar, Odeabank olarak iş insanlarını dinleyerek, Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor ekonomik dönemde firmalara destek olmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturan dış ticaret firmaları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Seyar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odeabank olarak COVID-19 salgınının ekonomiye etkisini asgari seviyede tutmak amacıyla sanayicilere önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Dünya ve ülkemiz için zor olan bu süreçte müşterilerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere destek paketleri açıkladık. Özellikle Türkiye ekonomisi açısından en önemli kalemlerden birisi olan ihracat hacimlerinin arttırılması noktasında Bankalarımıza büyük görev düşüyor. Odeabank olarak biz bu sorumluluğu aldık ve müşterilerimizin yaptıkları ihracat hacimlerini arttırmaları, yeni pazarlar bulmaları ve yeni iş birlikleri yapmaları noktasında faaliyette bulunduğumuz ülkelerde elimizden gelen tüm imkanları ihracatçılarımız için seferber ediyoruz. Ayrıca Odeabank olarak, Covid-19 etkisi altında geçirilen Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar, müşterilerimize dış ticaret ve ihracatı odağımıza koyarak, yaklaşık 4 milyar TL gayri nakdi, 4,5 milyar TL nakit kredi kullanımı olmak üzere toplamda yaklaşık 8,5 milyar TL’lik kredi kullandırdık. Odeabank olarak her hafta farklı il ve sektörlere yönelik yapacağımız Dış Ticaret Toplantılarına katılan müşterilerimize Odeabank Beklenti Anketi düzenleyerek müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip etmeye, aktif ve dinamik bir şekilde müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı çözümler bulmaya devam edeceğiz” dedi.