Ödeal, reyonda ödeme imkanı sunan ürünü 'Ödeal API'yi çıkardı

08 Eylül 2020

Ödeal, yaptığı açıklama ile reyonda ödeme imkanı sunan yeni ürünü 'Ödeal API'yi çıkardığını duyurdu.

Açıklamaya göre, reyonda ödeme imkanı sunan "Ödeal API" ile kasa kuyruklarının ortadan kaldırılması planlanıyor. Ayrıca yeni ürünle perakendecilerin, uzun kuyruklar nedeniyle uğradıkları yüzde 43’e kadar ulaşan gelir kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ödeal Kurucu Ortağı Fevzi Güngör, altı yıl içinde, ürün ve hizmet bazında “Cepte POS” ve “Yazarkasa POS” olarak 2 fazdan geçtiklerini vurgulayarak, “Ödeal API” ürününün bir anlamda üçüncü faz olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Perakende mağazalarda her 3 müşteriden birinin ödeme yapmak için beş dakikadan fazla beklemek zorunda kaldığında, alışverişi yapmadan mağazadan ayrıldığına dikkat çeken Güngör, ayrılmayanlardan bazılarının ise bir daha o mağazadan alışveriş yapmadığını söyledi.

Perakendecilerin uzun kuyruklar nedeniyle yüzde 43’e kadar gelir kaybı yaşadığını belirten Güngör, şunları kaydetti: "Geliştirdiğimiz yeni ürünümüz ile perakende mağazacılıkta kasa kuyrukları oluşturmadan ve işlem süresini daha da kısaltarak müşterilerin kolaylıkla alışverişlerini tamamlamalarını sağlıyoruz. Ödeal API ile mağazacılar kasaları bile kaldırarak, POS cihazı, tablet ya da cep telefonları ile ödeme alabiliyor ve alışverişin anında tamamlanmasını sağlayabiliyor. Böylelikle müşteri memnuniyetinin yanı sıra verimlilik artışına da katkı sağlayarak; üye işyerlerimize hem müşteri hem de zaman kazanımı gibi çok değerli katma değer sunuyoruz. Ayrıca, sunduğumuz e-fatura ve e-arşiv hizmetiyle, kağıt israfının da önüne geçiyoruz. Bu ürünümüz ile birlikte, geliştirmiş olduğumuz platform sayesinde, perakende mağazalara hazır kampanya ve sadakat alt yapısı sağlamış oluyoruz. Ödeal API’yi, POS cihazlarına, tabletlere, cep telefonlarına entegre etmek oldukça kolay ve kısa sürede yapılabiliyor. Düşünüldüğü gibi ciddi bir maliyeti de bulunmuyor. Aslında kurulduğumuzdan bu yana verdiğimiz hizmeti, sağladığımız katma değeri; “en son teknolojiyi kullanarak, işleri ve süreçleri sadeleştirmek ve insanların asıl işlerine, hizmet vermeye odaklanmalarını sağlamak” ve “yaygın ticaretin kayıt altına alınmasına destek olmak.”

35 bini aşkın üye iş yerine ulaştı

Kuruldukları günden bu yana geçen 6 yıllık sürede 64’ten fazla sektöre ve 35 bini aşkın üye işyeri sayısına ulaştıklarını bildiren Fevzi Güngör, "Ödeal, hem aylık kotalar, sabit maliyetler ve bürokrasi nedeniyle POS yatırımı yapamayan KOBİ’lere, küçük işletmelere ve bireysel girişimcilere can suyu olan hem de onların bankacılık sistemine dahil olmalarını sağlayarak, Türkiye’nin finansal erişim oranının artmasına katkı sunuyor. 6 yıllık süre boyunca sürdürülebilir büyümemizi devam ettirerek, alanımızda lider haline geldik." dedi.