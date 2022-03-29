Ödeal’a 52 milyon TL’lik yeni yatırım

Türkiye’yi Cepte POS ile tanıştıran, elektronik ödeme şirketi Ödeal, aldığı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor.

Şirket, küçük ve orta ölçekli işletmelerin operasyonlarını daha iyi yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olabilecek ödeme çözümleri sunan SaltPay’den 52 milyon TL’lik bir yatırım aldı.

SaltPay, bu yatırımı ile, değeri 525 milyon TL’ye ulaşan Ödeal’ın 9,9’luk hissesinin sahibi oldu. Ödeal, bu yatırımın da tamamını büyümesini devam ettirmek için kullanacak.

2021’de yüzde 136 büyüdü

2020 yılını yüzde 109’luk büyüme ile kapatan Ödeal, 2021 yılının 4. çeyreğinde işlem hacmini yüzde 136 artırarak, üç haneli büyüme trendini sürdürdü. Pandemi dönemi boyunca istikrarlı bir şekilde büyüyen Ödeal, gelişen iş hacmi ile birlikte işlem adedinde de yüzde 276’lık büyüme yakaladı. 2021’in son çeyreğinde üye iş yeri sayısını yüzde 32 oranında artıran Ödeal, 2020’nin sonunda 40 bin olan üye iş yeri sayısını da 68 bine ulaştırdı.

“Uluslararası diğer yatırımcıların da talepleri olacaktır”

Yatırıma ilişkin bilgi veren Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Göngör, “Son günlerde Türk firmalarının aldığı yatırımlar, Türk girişimcilerinin başarılarını ortaya koyuyor. Ödeal da sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz yıl bir yatırım almış ve bu yatırımı özellikle Ödeal API gibi şirketimizin yenilikçi ürünlerini geliştirmek üzere kullanmıştık. Göstermiş olduğumuz başarılar diğer yatırımcıların da dikkatini çekti ve SaltPay, şirketimizin yeni yatırımcısı oldu. Aldığımız bu yatırımı, Ödeal’ın yenilikçi ürün ve çözümleriyle adını global arenada duyurması açısından çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde uluslararası diğer yatırımcıların da talepleri olacaktır. Her zaman olduğu gibi aldığımız tüm fonları büyümemizi desteklemek, mevcut ve yeni ürünlerimizi geliştirmek için kullanacağız.” dedi.