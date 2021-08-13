Ödeal’ın işlem hacmi ikinci çeyrekte yüzde 156 arttı

Elektronik ödeme şirketi Ödeal, yakaladığı büyüme performansını yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü.

“Ödeal Cepte POS” ve “Ödeal API” gibi çözümleriyle müşterilerinin yaşamlarını kolaylaştıran Ödeal, 2021 ikinci çeyreği itibarıyla 81 ilde 64 sektörde hizmet verirken, 60 bin üye işyeri sayısını aştı.

Ödeal’ın toplam üye işyeri sayısının yüzde 85’ini bireysel girişimciler ve şahıs şirketleri, yüzde 15’lik kısmını ise limited şirketler, kooperatifler ve dernekler oluşturuyor.

İşlem adedin de ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 490 artış gerçekleştiren şirket, işlem hacmini de yüzde 156 oranında artırdı.

Ödeal’ın ikinci çeyrek sonuçlarında, il bazlı kriterde sırasıyla, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya ilk beşte yer alırken; sektör bazında ise, “lokanta-restoran-cafe”, “giyim-tekstil-tuhafiye”, “bilgisayar-bilişim-web hizmetleri”, “alışveriş merkezleri-toptancılar-marketler-tekel bayii-e-ticaret” ve “inşaat yapı ve malzeme” ilk beşte yer aldı.

28,7 milyon TL yabancı yatırım aldı

Ödeal, bu yılın ikinci çeyreğinin sonlarına doğru yabancı yatırımcıların da dikkatini çekerken, İngiliz “SPG Holdings”, toplam hisselerin yüzde 9,9'una sahip olmak için Ödeal'a 28,7 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım ile Ödeal'ın değeri 290 milyon TL’ye ulaştı. Yeni yatırımın Ödeal’ın süregelen organik büyümesini hızlandırmak ve hedef kitlesine sunduğu çözümleri zenginleştirecek yatırım fırsatlarını değerlendirmek için kullanılması planlanıyor.

“SPG Holdings'in ek yatırımları olacak”

Ödeal’ın büyüme yolculuğuna devam edeceğini belirten Ödeal Kurucusu Genel Müdürü Fevzi Güngör, “7 yıl içinde 60 bin üye işyerini aşma başarısını gösterdik. Bu başarı yabancı yatırımcıların da ilgisini çekti. ‘SPG Holdings’ gibi bizim alanımıza yatırım yapma konusunda uluslararası deneyimi olan bir kurumdan yatırım almak bizim için ayrıca önemliydi. İlerleyen dönemde SPG Holdings'in ek yatırımları olacak ve başka global yatırımcıların da ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.