Ödeal'ın işlem sayısı yüzde 274 arttı

Ödeme kuruluşu Ödeal, 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ilk çeyreğinde, 2020'nin aynı dönemine göre, yüzde 24 artışla yaklaşık 50 bin üye işyeri sayısına ulaşan Ödeal, aynı dönemde işlem sayısını yüzde 274 ve işlem hacmini ise yüzde 124 artırdı.

Verilen bilgiye göre, Ödeal’ın toplam üye işyeri sayısının yüzde 79’unu bireysel girişimciler ve şahıs şirketleri, 21’lik kısmını ise limited şirketler ve kooperatiflerle, dernekler oluşturuyor.

Ödeal’ın ilk çeyrek sonuçlarında, il bazında sırasıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya; sektör bazında ise “inşaat yapı ve malzeme”, “otomotiv ve oto sanayi”, “sağlık merkezleri-sağlık ürünleri ve medikal”, “lokanta-restoran-cafe” ve “giyim-tekstil-tuhafiye”nin ilk beşte yer aldı.

"Hizmet/ürün geliştirmelerimiz sürecek"

İlk çeyrek finansal sonuçları değerlendiren Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör, “İnsanlığın ortalama 100 yılda bir karşılaşabileceği küresel bir salgının, gelirler üzerinde oluşturduğu baskıya rağmen, geçen sene olduğu gibi hizmet/ürün geliştirmelerimize ve dijital iyileştirmelerimize ara vermeden devam ettik. Geçen sene 3. çeyrek sonunda hizmete sunduğumuz reyonda mobil ödemeyi sağlayan ve mağazalardaki kasa kuyruklarını ortadan kaldıran Ödeal API bunun çok başarılı bir örneği oldu. En güçlü kasımızın, alışveriş ve finansal teknoloji ekosistemlerini, birlikte ve başarılı bir şekilde okumamız olduğuna inanıyorum. 2014'te sektöre, cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren bir teknoloji ve ürünle girmemiz bunun en somut kanıtıdır.” dedi.

İş birliklerine devam edecek

Gelecek hedeflerine ilişkin açıklama yapan Güngör, “Bankalar ve büyük kurumlarla iş birliği stratejik hedefimizde aynı hızla ilerleyeceğiz. Ayrıca üye iş yeri sayımızda 50 bin barajını hızla aşmak ilk hedeflerimizden birisi. Dayanıklı tüketim malları ve elektronik ürünlerin satın alınması aşamasında tüketicilerin nakit ihtiyacını hızlı olarak çözümlemeleri için 'Kredi-POS' ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Bu ürünümüz ile alışveriş esnasında kredi alımını kolaylaştırarak, üye işyeri ve müşterileri için ürettiğimiz çözümlerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız. Bununla birlikte, Cepte POS ürünümüze QR ile ödeme, ses ile ödeme gibi farklı ödeme seçenekleri de ekleyerek, ödeme alma yöntemlerimizi zenginleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.