"Ödeme sistemlerinde 2019'un cirosunu hazirandan itibaren yakaladık"

Vodafone Business ana sponsorluğunda online olarak düzenlenen "CEO Club" toplantısında konuşan Garanti Ödeme Sistemleri AŞ Genel Müdürü Çağrı Süzer, ödeme sistemlerinin pandemi sürecindeki önemine dikkati çekerek, 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından nisan ayında Türk halkının kartlarla yaptığı ödemelerde yüzde 40'lık düşüş gördüklerini bildirdi. Süzer, bu ilk tepkinin ardından nisan ayında artan tek sektörün, market olduğunu, 2019 yılına göre bu sektörün kendini koruduğunu söyledi.

Nisan ayından sonra evlere çekilmenin ardından e-ticarette büyük sıçramanın devreye girmeye başladığını ifade eden Süzer, şunları kaydetti: "Ödeme sistemlerinde haziran ayından itibaren geçen senenin cirosunu yakaladık. Ekim, kasım ayına geldiğimizde ise neredeyse normalleştik. Hiç pandemi yokmuş gibi, ekim-kasım ayında yıldan yıla büyümelerle, yüzde 15-20'lik büyümelerle kartlı ödeme hacimleri hayatına devam etti. Burada e-ticaret büyümesi de hızlı şekilde devam etti. Kasımdan kasıma baktığımızda, toplam e-ticaret sektöründe çok büyük sıçrama gördük. Geçen yıla göre yüzde 60-70'lerde, pazar yerlerinde çok daha yukarılarda olan büyümeleri hep birlikte deneyimledik."

Ödeme sistemlerinin gittikçe daha da görünmez olduğunu belirten Süzer, plastik kart ya da cepte taşınan cüzdanın artık dijitalleştiğini söyledi. Süzer, "Önümüzdeki 5 yılda daha az nakit, daha az kart plastiği, daha az fiziki post şeklinde 'sürtünmesiz ödeme çözümleri' diye devam edeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.