OEDAŞ’ın ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ programına uluslararası ödül

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sunan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ‘Enerjimiz Eşit’ markası ile hayata geçirdiği program, uluslararası arenada da takdir topluyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) bu yılki ‘Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık kategorisinde Gümüş Madalya, ‘Enerjimiz Eşit’ markası ile hayata geçirdiği uygulamalarıyla OEDAŞ’ın oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Asli görevimiz olan elektrik dağıtım hizmetini en iyi şekilde sağlarken toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini sektörümüzde ele almak adına, ‘Enerjimiz Eşit’ diyerek hayata geçirdiğimiz programımızın EBRD tarafından ödüle layık görülmesi, doğru yolda olduğumuzu bir defa daha gösterdi.” ifadelerini kullandı.