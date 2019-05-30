“OEM’lerin ithal ettiği amortisörü yerlileştireceğiz”

30 Mayıs 2019

Ar-Ge merkezindeki çalışmalar doğrultusunda yerli ve milli ürünler üretmeye odaklandıklarını belirten İnsu Teknik Genel Müdürü Ali Hakan Süalp, Ar-Ge merkezinde geliştirilen ürünleri ihraç etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Süalp, “Katma değeri yüksek, nitelikli ve inovatif ürünlerimiz ile sektörümüzde öncüyüz. Yerli ve milli üretimin özellikle Ar-Ge faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ile mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle Ar-Ge yatırımlarına önem veriyoruz” dedi.

Yüksek teknoloji içeren ürünleri yerli imkanlarla imal edip, müşterilerine sunduklarını ifade eden Ali Hakan Süalp, “Son bir yıldır OEM firmalarıyla yakın temas halindeyiz. Tofaş, Ford, Renault, Volkswagen gibi firmaların tedarik zincirlerine katıldık. Bazı OEM’lerin yurt dışından tedarik ettikleri amortisörleri yerli olarak üretmeye başlayacağız” dedi. Süalp, ürünlerinde yerlilik oranının yüzde 50’yi bulduğunu belirtti.

2005'ten itibaren gazlı amortisör üretiyor

İnsu Teknik olarak 2005 yılından bu yana gazlı amortisör üretimi yaptıklarını, pazarda Tuffsupport ve Marlift markalarıyla yer aldıklarını anlatan Ali Hakan Süalp, otomobil, otobüs, tarım araçları, deniz araçları, mobilya ve endüstriyel makineler için tasarım ve üretim yaptıklarını belirtti.

İnsu Teknik’in ürettiği amortisörler araçlarda bagaj ve motor kaputu, yan kapı, koltuk, dolap kapakları, torpido gözleri gibi alanlarda kullanılıyor. Türkiye’nin yanı sıra ABD’de de lokasyonları bulunduğunu kaydeden Süalp, yılda 6 milyon adet üretim kapasitesine sahip olduklarını, ürettikleri ürünlerin 8 bin farklı modeldeki araçta kullanıldığını aktardı. Gazlı amortisör üretiminde yıllık 3 milyon adetlik üretimiyle Türkiye’de üretim yapan en büyük firma olduklarına işaret eden Ali Hakan Süalp, otomotivdeki yeni projelerin devreye girmesiyle bu rakamı 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. İnsu Teknik’in Bursa Kestel’e bağlı Turanköy Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde 140 kişi istihdam ediliyor.

“Tüm araçların gazlı amortisörünü üretebiliriz”

Üretimin yüzde 90’ını Amerika’dan Avrupa’ya, Avustralya’dan Japonya’ya kadar birçok ülkeye ihraç ettiklerine işaret eden Ali Hakan Süalp, “Özellikle binek ve ticari araçlar ile ağır vasıtalarda etkiniz. Tofaş, Ford, Renault, Volkswagen gibi firmalarla çalışıyoruz. Otomotiv endüstrisinin yanında Sirena Marine’in ürettiği Azimut yatlarının da gazlı amortisörlerinin üreticisiyiz. Bunun da yüzde 60’ını Amerika kıtasına gönderiyoruz. İhracatımızın yüzde 30’unu Avrupa ülkelerine yapıyoruz. ABD’de bir depo ve lojistik merkezimiz var. Kanada, Japonya, Avusturalya, İsveç gibi ülkelere de ulaşıyoruz. Globaldeki tüm araçların gazlı amortisörünü üretebilecek kapasiteye sahibiz. Bu kadar çok çeşidi bu kalitede üretebilen nadir firmalar arasında yer alıyoruz. Bu nedenle yurt dışı pazarında oldukça aktifiz. Konsolide olarak 2018 yılında 17.7 milyon dolar satış gerçekleştirdik, bunun yüzde 90’ı da ihracattan geliyor” diye konuştu.

Sürdürülebilir bir büyüme yakalamak ve bunun devamını sağlamak adına teknolojiyi yakından takip ettiklerinin altını çizen Ali Hakan Süalp, bu alanda sürekli yatırım yaptıklarına dikkat çekti.Süalp, bu yıl Ar-Ge’ye yapılan yatırımların meyvesini almaya başladıklarını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge merkezi belgesini almaya hak kazandıklarını duyurdu.