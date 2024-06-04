Ofis mobilyaları, anaokulları için yeniden tasarlanıyor

'Dönüşümde Gelecek Var' projesiyle renovasyon sürecindeki Akbank Genel Müdürlük binasında işlevini tamamlayan mobilyalar ileri dönüşümle yeni bir form ve kullanım alanı kazanıyor. Akbank'ın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde ofis mobilyaları, anaokulu öğrencileri için masa, dolap, sandalye ve kütüphaneye dönüşüyor.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Akbank'ın kurduğu atölyede, hem ileri dönüşüm alanında teknik ve pratik bilgiler öğreniyor hem de ilk iş deneyimlerini kazanıyor. Lise öğretmenlerinin rehberliğinde gençler, markanın söz konusu girişimine katkı sağlayarak, kendilerinden sonraki neslin eğitiminin yanı sıra çevre ve ekonomiye ortak bir değer kazandırıyor. Projeyle bugüne kadar 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki 304 okula, lise öğrencilerinin ileri dönüşümle ürettiği 4 bin 200 parça eşya kazandırıldı.

"486 varil petrol kullanımı, 209 ton karbondioksit salınımı önlendi"

'Dönüşümde Gelecek Var' oluşturduğu toplumsal etkinin yanı sıra kaynakların verimli kullanımını da teşvik ediyor. Projeyle 486 varil petrol kullanımı ve 3,5 milyon litre su tüketimi önlenirken, 209 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, banka olarak sürdürülebilirliğin çevre için olduğu kadar insan için olduğuna inandıklarını belirtti:

"Akbank Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 2 yıl önce başlayan mimari dönüşüm projesini de bu doğrultuda sürdürülebilirlik vizyonumuzla uyumlu ve insana fayda sağlayacak şekilde tasarladık. İşlevini tamamlayan ofis mobilyalarımız ile Türkiye ve Avrupa'nın alanında en büyük ve kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden birini başlattık." diye konuştu.