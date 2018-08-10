Ofis ve konutlara paspas satarak büyüyor

10 Ağustos 2018

Leyla İLHAN

Alüminyum paspas üretimiyle paspas sektörüne giren Ateco Zemin, 10 yıldır faaliyet gösterdiği alanda ürün gamını genişletiyor. Bugün paspas, karo halı, alüminyum süpürgelik , yükseltilmiş döşeme ve mobilya türleriyle geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdüren şirket, sunduğu ürünlerle bir ofisi ve rezidans projesinin zemin alanındaki ihtiyaçlarını A’dan Z’ye karşılayabiliyor. Ürünleri pek çok ünlü projede yer alan Ateco ise büyüme performansını her geçen yıl yükseltiyor. 2017’de yüzde 23 büyüme yakalayan şirket, bu yıl ise yüzde 50 oranında bir büyüme bekliyor.

Ateco Zemin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Işık, sektöre girişini de şöyle anlatıyor: “Mali müşavir olarak çalışıyordum. Kardeşimin ise zemin konusunda çalışan bir şirketi vardı. 2008 yılında Ateco Yapı diye bir firmanın satıldığını duydum. Müşavirlikten bunalınca Ateco’nun makine parkını ve Know How’unu satın alarak bu alana girme kararı aldım” dedi. Konunun farklı olması ve çok yaygın olmamasının kendisini bu alana çektiğini anlatan Işık, “Satın almadan sonra dünyada bu iş nasıl yapıyor konusunda araştırma yapmaya başladım. Bu konuda üretici firmalardan halı türleri ve paspasları ithal etmeye başladım. Özellikle bu konuda çok iyi olan Hollanda’dan, Belçika, Almanya ve İngiltere’den bu ürünleri getirmeye başladık” diye konuştu. Ürünlerinin özel projelerin yanı sıra özellikle AVM’lerde çok geniş yer bulduğunu ifade eden Zafer Işık şöyle konuştu: “Bankaların, cadde mağazaların ve neredeyse tüm AVM girişlerinde alüminyum paspaslar kullanılıyor. Ayrıca nem alıcı paspaslar getiriyoruz. 5 yıl garanti verecek kadar dayanıklı paspasları getirerek bu alanda ilgi çekmeyi başardık. Buna bağlı olarak yeni ürünler getirmeye başladık. Paspas konusunda birçok firmanın listesine girmeyi başardık. Artlines, Slimlines gibi tecilli markamızla pazardaki faaliyetlerimiz artıyor.” Işık, Türkiye’de en fazla kullanılan alüminyum paspas konusunda pazarda yüzde 30 ile 40 arasında bir paya sahip olduklarını kaydetti.

"Küçümsenirken milyon dolarlık projelerin içine girdi"

Paspasların aslında üç aşamalı kullanımı içerdiğini aktaran Zafer Işık, “İlk kullanımı yeri dış mekan içindir. Bu genelde ayaktaki kaba kiri almak içindir. İkincisi ise kalan kirin alınması ve ayaktaki nemin alınmasını sağlayacak paspas olmalı. Üçüncüsü ise tamamen ıslaklığı almaya yönelik halı yüzeyli paspas olmalıdır” dedi. Büyük ve kurumsal firmalar ile temizliğe önem veren firmaların bu üç aşamayı kullandığını anlatan Işık, özellikle 2012’den sonra bu üç aşamalı paspas kullanımının arttığını ancak hala iki ve tekli paspas kullanımının önde olduğunu ifade etti. Zafer Işık, Akbatı, İstinyepark, Zorlu, Ankamall gibi pek çok alışveriş merkezlerinde ürünlerinin kullanıldığını kaydetti. Nem alıcı paspasların ise özellikle rezidansların daire girişleri önünde kullanıldığını kaydeden Işık, "Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve Beştepe Külliyesi’nde de ürünlerimiz kullanılıyor" bilgisini verdi.

”Bu anlamda eskiden paspas denilince küçümsenir ve önemsenmezdi” diyen Işık, “Şimdi ise milyon dolarlık projelerde daha binanın tasarımı yapılırken mimarlar bizimle görüşerek, projede kullanılan granitin uyumundan hangi iplik sıklığında istediklerini söylüyorlar. Bunlar binaların prestijini arttıran ürünler oluyor. Milyon dolarlık projelerin rezidansların kapı girişlerinde bu tip paspaslar kullanılıyor” dedi.

Karo halı üretimini planlıyor

Ofis ve restoranlar için karo halı ürettiklerini aktaran Işık, son dönemlerde bu halıların artık otellerde de kullanılmaya başlandığını söyledi. Karo halıda İngiliz Burmatex ile çalıştıklarını kaydeden Işık, müzisyenlerin de ses yalıtımı amacıyla kullandıkları bu üründe gelecek yıl Türkiye'de üretimi gündemlerine alacaklarını açıkladı. Sektörde sıkıntılar olsa da firmalarının ürün gamını genişleterek büyümesini sürdürdüğünü anlatan Zafer Işık, “Ürün çeşitliliği ile piyasamız daha da genişliyor. Dolayısıyla bu yılki hedefimiz olan yüzde 50 büyümeyi yakalarız” diye konuştu.

CE ve TSE belgesi alacak



Paspas konusunda TSE ve CE belgesi için başvurduklarını aktaran Zafer Işık, “Bu belgeler için başvurumuzu yaptık. Avrupa’ya ihracatı düşündüğümüz için CE belgesi de almak istiyoruz. Ucuz iş gücünden dolayı Avrupa'ya daha uygun fiyata satabileceğiz. Bu anlamda Avrupa’da yer bulacağımızı düşünüyoruz. Ağırlıkla Ortadoğu ve Doğu bloğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Şu anda ciromuzun yüzde 10’u ihracattan. Sertifikalarımızı aldıktan sonra bu oranı ciddi bir şekilde arttırmayı düşünüyoruz” dedi.