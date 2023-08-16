Ofis Yem’in halka arz büyüklüğü 618,8 milyon TL oldu

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 10 - 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında “Borsada Satış” Yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da pay başına 27,20 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 618,8 milyon TL oldu. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda nominal halka arz büyüklüğü olan 22 milyon 750 bin TL’nin 2,74 katına denk gelen filtrelenmemiş 62 milyon 404 milyon 593 bin TL nominal değerli talep geldi.

Ofis Yem’in payları 16 Ağustos Çarşamba günü Borsa İstanbul’da çalacak ilk gong ile Yıldız Pazar’da “OFSYM” koduyla işlem görmeye başlayacak. Yatırımcıların ilgisinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ofis Yem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Agah Mamaloğlu, “Köklü tecrübemiz, güçlü ortaklık yapımız ve yatırımcılarımızdan aldığımız destekle büyümemizi sürdürmeyi ve ülke ekonomimize sağladığımız katma değeri artırmayı hedefliyoruz” dedi.