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Ofise dönüştürülen Sapphire’de kiralamalar başlıyor

Açıldığı 2011'de yüksekliği ve seyir terasıyla İstanbul’un simge binalarından olan Sapphire, AVM’den ofise dönüşüyor. Kiler Holding'in 2019’da 100 milyon dolara Halkbank’a sattığı, 2021’de ise 48 milyon dolara geri alınan Sapphire’de ofis kiralamaları 1 ay içinde başlayacak.

Dünya Gazetesi
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Nurdoğan A. ERGÜN

Kiler Holding tarafından 250 milyon dolar yatı­rımla hayata geçirilen ve 2011 yılının başında açılışı ya­pılan Sapphire, alışveriş mer­kezinden ofise dönüştürülüyor.

Açıldığında 261 metre ile İstan­bul’un en yüksek bi­nası olarak kabul edi­len ve lüks AVM olarak hizmet veren Sapphi­re’de ofis kiralamala­rının başlaması bek­leniyor. Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, AVM bölü­mü içinde tadilatın ta­mamlandığını, bir ay içinde ofis kiralamalarının başlayacağını açıkladı. Uzun zamandır ofise dönüşüm hazırlıklarının sürdü­ğü Sapphire’de yıl başından bu yana devam eden tadilat ve ta­mirat işlemlerinin tamamlandı­ğını kaydeden Ümit Kiler, bir ay içinde ofis kiralamalarına baş­layacaklarını duyurdu.

Sapphi­re AVM, borçlarına karşılık Ki­ler Holding tarafından 2019’da 100 milyon dolara Halkbank’a satılmış, 2021’de 48 milyon do­lara holding tarafından geri alın­mıştı. Hatta bu durum nedeniy­le Sapphire AVM tartışmalara konu olmuştu. 2023’ten bu ya­na AVM’yi ofise dönüştürmek is­teyen Kiler Holding, kiracı mar­kalarla görüşerek yollarını ayır­mıştı. Kalan tek marka da ocak ayı itibari ile Sapphire’deki ma­ğazasını kapatmıştı.

“Bölgede AVM’den çok ofise ihtiyaç var”

Sapphire’in bulunduğu Le­vent bölgesinde AVM yoğunlu­ğu olduğunu dile getiren Ümit Kiler, bu nedenle AVM’yi ofi­se dönüştürme kararı aldıkla­rını söyledi. Kiler, “Sapphire’in AVM kısmında ziyaretçi sayı­sı önemli oranda düş­müştü. Daha verimli hale getirme noktasın­da ofis fikri ön plana çıktı.

Kiracılarımız ile tek tek görüşerek an­laşmalı bir şekilde yol­larımızı ayırdık. Son kalan marka da ocak ayı itibari ile AVM’deki mağazasını kapattı ve biz de ça­lışmalara başladık” dedi. 3-4 ay­dır süren çalışmalarda son aşa­maya geldiklerini aktaran Kiler, şöyle devam etti: “Bir ay içinde pazarlama ekibimiz kiralama işlemlerine başlayacak.

O hatta AVM’den çok ofise ihtiyaç var.” Levent Büyükdere Caddesi’nin AVM kadar ofis yoğunluğu ile de göze çarpan bir lokasyon oldu­ğunu ifade eden Kiler, ofislerde doluluk oranlarının çok yüksek olduğunu hatta bölgedeki villa­rın bile ofise dönüştürüldüğü­nü belirterek, ofis arzına önemli oranda cevap vereceklerini söy­ledi. Bölgede Türkiye’nin büyük bankalarının genel merkezleri de bulunuyor.

Seyir terası hizmete devam edecek

İstanbul Sapphire AVM’de 173 bağımsız bölümün yanı sıra 200’ün üzerinde mağaza ve 4 katlı bir otopark ve seyir tera­sı bulunuyor. Kapılarını açtığı 2011 yılında 261 metre yüksek­liğiyle Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası olan İstanbul Sapphire, seyir terası, Sapphi­re Çarşı ve rezidanstan oluşan bölümleri ile kentin simgeleri arasına girmeyi hedeflemişti. Ümit Kiler, seyir terasında ziyaretçi sayısında her­hangi bir kayıp yaşan­madığını belirtti. Kiler, giriş kısmı ayrılan seyir terasında önümüzde­ki dönemde çok daha fazla sayıda ziyaretçi ağırlamayı hedefledik­lerini ifade etti.

A grubu ofis bölgesinde yer alıyor

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), KAP’ta yayınla­dığı 2023 yıl sonu gay­rimenkul değerleme raporuna göre, Sapp­hire AVM'nin değeri 2 milyar 411 milyon 324 bin TL. Söz konusu gayrimenkulün yer aldığı Büyükdere aksı; İstanbul’un A grubu ofis bölgesi olarak biliniyor ve Özdilek, Metrocity ve Kanyon uzun yıllardan beri aktif olan AVM’leri barındırıyor. Türki­ye’nin ilk gökdeleni olarak tanımlanabi­lecek olan Sabancı Center, Yapı Kre­di Plaza, Kanyon, Metro City, Tekfen Tower, Levent İş Merkezi, Apa Giz Plaza ve Polat Pla­za gibi nitelikli ofis projeleri de bu böl­gede yer alıyor.