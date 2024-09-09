Ofise dönüştürülen Sapphire’de kiralamalar başlıyor
Açıldığı 2011'de yüksekliği ve seyir terasıyla İstanbul’un simge binalarından olan Sapphire, AVM’den ofise dönüşüyor. Kiler Holding'in 2019’da 100 milyon dolara Halkbank’a sattığı, 2021’de ise 48 milyon dolara geri alınan Sapphire’de ofis kiralamaları 1 ay içinde başlayacak.
Nurdoğan A. ERGÜN
Kiler Holding tarafından 250 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ve 2011 yılının başında açılışı yapılan Sapphire, alışveriş merkezinden ofise dönüştürülüyor.
Açıldığında 261 metre ile İstanbul’un en yüksek binası olarak kabul edilen ve lüks AVM olarak hizmet veren Sapphire’de ofis kiralamalarının başlaması bekleniyor. Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, AVM bölümü içinde tadilatın tamamlandığını, bir ay içinde ofis kiralamalarının başlayacağını açıkladı. Uzun zamandır ofise dönüşüm hazırlıklarının sürdüğü Sapphire’de yıl başından bu yana devam eden tadilat ve tamirat işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Ümit Kiler, bir ay içinde ofis kiralamalarına başlayacaklarını duyurdu.
Sapphire AVM, borçlarına karşılık Kiler Holding tarafından 2019’da 100 milyon dolara Halkbank’a satılmış, 2021’de 48 milyon dolara holding tarafından geri alınmıştı. Hatta bu durum nedeniyle Sapphire AVM tartışmalara konu olmuştu. 2023’ten bu yana AVM’yi ofise dönüştürmek isteyen Kiler Holding, kiracı markalarla görüşerek yollarını ayırmıştı. Kalan tek marka da ocak ayı itibari ile Sapphire’deki mağazasını kapatmıştı.
“Bölgede AVM’den çok ofise ihtiyaç var”
Sapphire’in bulunduğu Levent bölgesinde AVM yoğunluğu olduğunu dile getiren Ümit Kiler, bu nedenle AVM’yi ofise dönüştürme kararı aldıklarını söyledi. Kiler, “Sapphire’in AVM kısmında ziyaretçi sayısı önemli oranda düşmüştü. Daha verimli hale getirme noktasında ofis fikri ön plana çıktı.
Kiracılarımız ile tek tek görüşerek anlaşmalı bir şekilde yollarımızı ayırdık. Son kalan marka da ocak ayı itibari ile AVM’deki mağazasını kapattı ve biz de çalışmalara başladık” dedi. 3-4 aydır süren çalışmalarda son aşamaya geldiklerini aktaran Kiler, şöyle devam etti: “Bir ay içinde pazarlama ekibimiz kiralama işlemlerine başlayacak.
O hatta AVM’den çok ofise ihtiyaç var.” Levent Büyükdere Caddesi’nin AVM kadar ofis yoğunluğu ile de göze çarpan bir lokasyon olduğunu ifade eden Kiler, ofislerde doluluk oranlarının çok yüksek olduğunu hatta bölgedeki vilların bile ofise dönüştürüldüğünü belirterek, ofis arzına önemli oranda cevap vereceklerini söyledi. Bölgede Türkiye’nin büyük bankalarının genel merkezleri de bulunuyor.
Seyir terası hizmete devam edecek
İstanbul Sapphire AVM’de 173 bağımsız bölümün yanı sıra 200’ün üzerinde mağaza ve 4 katlı bir otopark ve seyir terası bulunuyor. Kapılarını açtığı 2011 yılında 261 metre yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası olan İstanbul Sapphire, seyir terası, Sapphire Çarşı ve rezidanstan oluşan bölümleri ile kentin simgeleri arasına girmeyi hedeflemişti. Ümit Kiler, seyir terasında ziyaretçi sayısında herhangi bir kayıp yaşanmadığını belirtti. Kiler, giriş kısmı ayrılan seyir terasında önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti.
A grubu ofis bölgesinde yer alıyor
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), KAP’ta yayınladığı 2023 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporuna göre, Sapphire AVM'nin değeri 2 milyar 411 milyon 324 bin TL. Söz konusu gayrimenkulün yer aldığı Büyükdere aksı; İstanbul’un A grubu ofis bölgesi olarak biliniyor ve Özdilek, Metrocity ve Kanyon uzun yıllardan beri aktif olan AVM’leri barındırıyor. Türkiye’nin ilk gökdeleni olarak tanımlanabilecek olan Sabancı Center, Yapı Kredi Plaza, Kanyon, Metro City, Tekfen Tower, Levent İş Merkezi, Apa Giz Plaza ve Polat Plaza gibi nitelikli ofis projeleri de bu bölgede yer alıyor.