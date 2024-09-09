Ofise dönüştürülen Sapphire’de kiralamalar başlıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Kiler Holding tarafından 250 milyon dolar yatı­rımla hayata geçirilen ve 2011 yılının başında açılışı ya­pılan Sapphire, alışveriş mer­kezinden ofise dönüştürülüyor.

Açıldığında 261 metre ile İstan­bul’un en yüksek bi­nası olarak kabul edi­len ve lüks AVM olarak hizmet veren Sapphi­re’de ofis kiralamala­rının başlaması bek­leniyor. Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, AVM bölü­mü içinde tadilatın ta­mamlandığını, bir ay içinde ofis kiralamalarının başlayacağını açıkladı. Uzun zamandır ofise dönüşüm hazırlıklarının sürdü­ğü Sapphire’de yıl başından bu yana devam eden tadilat ve ta­mirat işlemlerinin tamamlandı­ğını kaydeden Ümit Kiler, bir ay içinde ofis kiralamalarına baş­layacaklarını duyurdu.

Sapphi­re AVM, borçlarına karşılık Ki­ler Holding tarafından 2019’da 100 milyon dolara Halkbank’a satılmış, 2021’de 48 milyon do­lara holding tarafından geri alın­mıştı. Hatta bu durum nedeniy­le Sapphire AVM tartışmalara konu olmuştu. 2023’ten bu ya­na AVM’yi ofise dönüştürmek is­teyen Kiler Holding, kiracı mar­kalarla görüşerek yollarını ayır­mıştı. Kalan tek marka da ocak ayı itibari ile Sapphire’deki ma­ğazasını kapatmıştı.

“Bölgede AVM’den çok ofise ihtiyaç var”

Sapphire’in bulunduğu Le­vent bölgesinde AVM yoğunlu­ğu olduğunu dile getiren Ümit Kiler, bu nedenle AVM’yi ofi­se dönüştürme kararı aldıkla­rını söyledi. Kiler, “Sapphire’in AVM kısmında ziyaretçi sayı­sı önemli oranda düş­müştü. Daha verimli hale getirme noktasın­da ofis fikri ön plana çıktı.

Kiracılarımız ile tek tek görüşerek an­laşmalı bir şekilde yol­larımızı ayırdık. Son kalan marka da ocak ayı itibari ile AVM’deki mağazasını kapattı ve biz de ça­lışmalara başladık” dedi. 3-4 ay­dır süren çalışmalarda son aşa­maya geldiklerini aktaran Kiler, şöyle devam etti: “Bir ay içinde pazarlama ekibimiz kiralama işlemlerine başlayacak.

O hatta AVM’den çok ofise ihtiyaç var.” Levent Büyükdere Caddesi’nin AVM kadar ofis yoğunluğu ile de göze çarpan bir lokasyon oldu­ğunu ifade eden Kiler, ofislerde doluluk oranlarının çok yüksek olduğunu hatta bölgedeki villa­rın bile ofise dönüştürüldüğü­nü belirterek, ofis arzına önemli oranda cevap vereceklerini söy­ledi. Bölgede Türkiye’nin büyük bankalarının genel merkezleri de bulunuyor.

Seyir terası hizmete devam edecek

İstanbul Sapphire AVM’de 173 bağımsız bölümün yanı sıra 200’ün üzerinde mağaza ve 4 katlı bir otopark ve seyir tera­sı bulunuyor. Kapılarını açtığı 2011 yılında 261 metre yüksek­liğiyle Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası olan İstanbul Sapphire, seyir terası, Sapphi­re Çarşı ve rezidanstan oluşan bölümleri ile kentin simgeleri arasına girmeyi hedeflemişti. Ümit Kiler, seyir terasında ziyaretçi sayısında her­hangi bir kayıp yaşan­madığını belirtti. Kiler, giriş kısmı ayrılan seyir terasında önümüzde­ki dönemde çok daha fazla sayıda ziyaretçi ağırlamayı hedefledik­lerini ifade etti.

A grubu ofis bölgesinde yer alıyor

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), KAP’ta yayınla­dığı 2023 yıl sonu gay­rimenkul değerleme raporuna göre, Sapp­hire AVM'nin değeri 2 milyar 411 milyon 324 bin TL. Söz konusu gayrimenkulün yer aldığı Büyükdere aksı; İstanbul’un A grubu ofis bölgesi olarak biliniyor ve Özdilek, Metrocity ve Kanyon uzun yıllardan beri aktif olan AVM’leri barındırıyor. Türki­ye’nin ilk gökdeleni olarak tanımlanabi­lecek olan Sabancı Center, Yapı Kre­di Plaza, Kanyon, Metro City, Tekfen Tower, Levent İş Merkezi, Apa Giz Plaza ve Polat Pla­za gibi nitelikli ofis projeleri de bu böl­gede yer alıyor.