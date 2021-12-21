‘Ofiste Her Şey’le ikisi bir arada: Hem paylaşımlı ofis hem satış yeri

Leyla İLHAN



Mod Tasarım öncülüğünde 1 yıl önce kurulan Ofiste Her Şey, ofis sektöründe yeni bir çalışmaya öncülük etti. Marka, Levent’te bulunan 2 bin metrekarelik ofis merkezindeki showroomunda, ofise yönelik malzeme ve mobilya üreten 27 markanın ürünlerini kent merkezinde sergilerken, aynı şekilde alanda paylaşımlı ofis hizmeti de veriliyor. Ofiste Her Şey’in kurucusu Ercan Sicim, 2002’de mimari hizmetle sektöre giriş yapan daha sonra portföyüne ofis mobilyalarıyla ilgili ürünleri de katan firmalarının İkitelli’de bulunan fabrikalarında üretim yaptığını kaydetti.

Yüzde 92’si satın alıyor

“Buraya gelenlerin yüzde 92’si satın alım yapınca bunu şehrin merkezine taşıma kararı aldık” diyen Sicim, “Ancak bunu deneyim alanıyla ve ofise daire herşeyle yapma karar verdik” dedi. Böylece bir ofise girer girmez bastığınız zeminden, masa sandelye, havalandırma A’den Z’ye ofiste ihtiyaç duyulan birçok ürünü tek çatı altında bir arada sunma imkanı sunduklarını kaydeden Sicim, “Zemincilerle, bölme, havalandırma ve aksesuar firmaları ile konuştuk kabul ettiler. Hem ürünlerimizi sergileriz, hem de stand verirsiniz orda ürünlerimizi sergileriz dediler. Böylece ofise dair ne varsa 365 gün deneyimleme imkanı sunmaya başladı. Aynı zamanda 2 bin metrekarelik alanda kafe, bahçe, sosyal alan imkanı veriyoruz. Çalışmak isteyene ise paylaşımlı ofis gibi masa, oda kiralama yapabiliyoruz. Ayrıca eğitim ve seminere katılmak isteyene ise seminer alanıyla hizmet veriyoruz” bilgisini verdi.

Kişiye özel aydınlatma dönemi

Artık genel aydınlatmanın sona erdiğini anlatan Sicim, paylaşımlı ofis alanında da ev ortamı sağlamak için kişiye özel aydınlatma imkanı da sunduklarını aktardı. Sicim, bu yapıyı da böylece sergileme imkanı sunduklarını kaydetti. “Ofiste Her Şey’de ofis mobilyası ile ilgili kavramlar Ofisci, akustik ile ilgili çalışmaları Fales Akustik, bölme sistemleri Mod Panel ve eğer çağrı merkezi kuracaklara Rubi by, mimari ile ilgili konuları Dita Mimarlık markalarıyla cevap verdiklerini anlatan Sicim, 27 markanın halihazırda ürünlerini sergilediğini anlattı. Sicim, 40 markaya kadar büyüme ihtimalleri olduğunu, bu markaları da belli bir plan içinde içeriye alacaklarını kaydetti.

İlk 1000’deki firmalara hibrit ofis yaptı

Pandemi sürecinin çalışma alanlarını değiştirme gereğini ortaya koyduğunu dile getiren Ercan Sicim, “Özellikle Türkiye’nin en büyük ilk 1000 firması yeniden alan tasarımları yapıyor. Bizde hem evden hem de ofisten çalışma imkanı sunan hibrit ofis modelleri kuruyoruz. Birçok büyük markanın hibrit ofislerine dokunduk” dedi.