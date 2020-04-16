16 Nisan 2020

Türkiye’nin hızlı ve garantili ofis malzemeleri tedarikçisi olan ofix.com genel müdürlüğüne Fırat İçmeli atandı.

Teslimat hızı, ürün çeşitliliği ve sitede sunulan tüm malzemelerin eksiksiz sağlanması sayesinde tüketiciler tarafından yoğun biçimde tercih edilen ofix.com aynı zamanda birçok üründe en iyi fiyatı da en hızlı teslimat garantisiyle sunuyor.

Ofix.com’a yeni atanan Fırat İçmeli TED Ankara Koleji sonrasında 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında aynı üniversiteden MBA ve inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini aldı. Çalışma hayatına Mineflo Yer Kaplamaları’nda başlayan İçmeli daha sonra Kalevit Roca, Doğuş Otomotiv, Bosch Otomotiv’de satış ve pazarlama bölümlerinde yönetici olarak çalıştı.

Grohe Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürlüğü sonrasında 2014 – 2018 yılları arasında Onduline Avrasya’da Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttü. En son Mimar Holding grup şirketlerinden perakende sektöründe zincir tesis yönetimi alanında hizmet veren Servis365’te genel müdürlük yapan Fırat İçmeli 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren aynı grup bünyesindeki Ofix.com'un genel müdürlüğüne atandı.

Fırat İçmeli ofix.com genel müdürlüğüne atanması konusunda, “Hedefimiz sürdürülebilir ve karlı büyüme olacak. Bu hedef doğrultusunda devraldığım bayrağı, kurum kültürü çerçevesinde daha ileriye taşıyarak, hızla değişen ve gelişen bu rekabet yoğun sektörde gerekli değişimlerle amacımıza ulaşacağız” dedi.