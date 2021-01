Öğretmen Ağı, eğitimi yeniden düşündürecek

Takip Et

Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) üstlendiği Öğretmen Ağı, “Bağlantılar” isimli çevrimiçi panel serisine devam ediyor.

Pandemiyle birlikte değişen koşulların eğitimi geri dönülemez biçimde değiştirdiğinden yola çıkarak geleceğin eğitiminin tartışıldığı panelin dördüncü bölümü 7 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de yayınlanacak.

Bu bölüm, “Eğitimin İçeriğini #YenidenDüşün" başlığıyla Mehmet Zorlu Vakfı’nın işbirliği ile gerçekleştirilecek. Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yetkin Gençler (YetGen) Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut, Değişim Elçisi öğretmen eğitimci ve yazar Ayşe Alan’ın katılacağı panelin moderatörlüğünü ise, Öğretmen Ağı Danışmanı Batuhan Aydagül üstlenecek.

Şubat ayına kadar sürecek

Serinin dördüncü bölümünde konuşmacılar, eğitimin pandemiyle değişen eğitim koşullarından yola çıkarak günümüz dünyasında eğitimin vaad ettiklerini, eğitimin kapsaması gereken yetkinlikleri ve geleceğin liderlerini, karar vericilerini yetiştiren eğitimde sivil alan ve özel sektörün rol ve sorumluluklarına dair görüş ve önerilerini paylaşacak.

2021 Şubat ayına dek sürecek Bağlantılar, her bir bölümde Öğretmen Ağı’nı oluşturan farklı noktaları; Ağ’ı destekleyen vakıfları, öğretmenleri ve paydaşları bir araya getiriyor. Bu yanıyla Bağlantılar, Türkiye’de örneği nadir bulunan bir ağ olma modelini görünür kılmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, fiziksel mesafelerimizin arttığı, ancak birbirimizle her zamankinden çok bağlantıda bulunduğumuz bu dönemin ruhunu yansıtıyor. Her bölüm, Öğretmen Ağı Youtube kanalından iki haftada bir Perşembe günleri saat 20.00’de yayınlanıyor.