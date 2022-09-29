Oğuz Holding, soğuk kahve üretim hattı için gün sayıyor

MEHMET HANİFİ GÜLEL

SAKARYA - Meyve suyu ve meşrubat alanında 139 çeşit ürün üreten Oğuz Holding, Konya Ereğli’de günlük 200 bin litre soğuk kahve üretim hattı için de gün sayıyor. İleri teknolojik soğuk kahve hattını bu yılın sonunda faaliyete geçireceklerini aktaran Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, “2020 yılında Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 dönüm arazi içinde 20 bin metrekarelik kapalı alanı ile süt ve meyve suyu işleme tesisi kurduk. Yine aynı bölgede bünyemizde bulunan 2 bin büyükbaş hayvandan edilen çiftlik sütü ile 1L ve 200 ml Tetrapak ambalajlarda UHT süt üretimi yapıyoruz. Soğuk kahve için süt üretimini de kendi bünyemizden karşılayacağız” dedi.

Soğuk kahve üretim hattıyla birlikte, Adana, Konya ve Sakarya’da tam kapasite ile her çeşit içecek ürünleri üretecek kapasiteye gelmiş olacaklarını kaydeden Örer, “Ayrıca, yurt dışında kendi markası olup da üretim yapamayan markalar var. Özellikle, Avrupa’dan fason olarak üretim için bir talep var, onların anlaşmaları için görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Saatte 100 ton içecek üretiyor

Türkiye’nin önde gelen içecek üretim kapasitesine sahip olduklarını ve yüzde 100 yerli bir firma olduklarını vurgulayan Örer, şu an hali hazırda 5 fabrikada içecek üretimi yaptıklarını duyurdu. Soğuk ve alkolsüz tüm içecek ürünlerini tüm gramaj ve ambalajlarda üretmenin yanı sıra know-how ve son teknoloji hatlarla donanmış tesislere sahip olduklarını bildiren Örer, “En önemli prensibimiz gıdanın bütün sürecini yönetebileceğimiz işlere girmek. Yatırımlarımız için dış kaynak kullanmıyoruz. Meyve suyu için meyve bahçelerimiz var. Adana ve Sakarya’daki fabrikalarımızda meyve suyu, enerji içeceği, limonata üretme kapasitemiz mevcut. Yine Adana’da püre fabrikamız, Konya’da soğuk kahve için kurduğumuz çiftliğimiz ile süt üretimimiz de kendi bünyemizde yapıyoruz. Lojistiği de kendi araç filolarımızla sağlıyoruz. Bu sayede hem rekabet avantajı elde ediyoruz hem de kendi ürünlerimizin kalitesini yine kendimiz belirleyebiliyoruz. İçecek üretiminde saatte 100 ton içecek üretme kapasitesine sahibiz. Ayrıca yurt dışı dahil aldığımız meyveler ile yılda 100 bin ton meyve işliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin global meyve suyu pazarındaki konumuna da değinen Örer, 18 milyon ton değişik türdeki meyve ile dünya üretiminde 6’ncı sırada yer aldığını ve dünya meyve üretiminin yaklaşık yüzde 2,8’ini karşıladığını söyledi. Meyve suyu fiyatları ile ilgili de konuşan Örer, “Yakın zamanda da meyve suyu fiyatlarında yüzde 10-20 oranında bir zam bekliyoruz. Bunun yanı sıra, enerji maliyetleri, ambalaj fiyatları gibi pek çok faktörde meyve suyu fiyatlarında belirleyici bir rol oynuyor” açıklamasında bulundu.

Hedef 4 milyar TL ciro

Bugün itibarıyla 103 ülkeye ihracat yaptıklarını ve ağırlıklı olarak Ortadoğu pazarına ürün gönderdikleri bilgisini veren Enes Örer, Asya, Balkanlar, Afrika, Avrupa ve Amerika’da dahil birçok lokasyona ihracat yaptıklarını iletti. Örer, yeni dönemde pazar paylarını ikiye katlayarak 2023 hedeflerinin 4 milyar TL ciro olduğunu açıkladı.