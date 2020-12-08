Oğuzlar Kömür Nakliyat, filosunu 55 adet Renault Trucks çekici ile büyüttü

Ticari yaşamına 1960 yılında lojistik firması olarak başlayan Oğuzlar Kömür Nakliyat, 1970’li yıllarda başladığı kömür üretimi ve pazarlaması için filo yatırımlarına devam ediyor.

Oğuzlar Kömür Naliyat'tan yapılan açıklamaya göre, yerli kömürü Soma ve tesislerine yakın bölgelerden temin eden şirket, Rusya’dan da kömür ithalatı yapıyor. Tesislerinde işlenen kömürlerin nakliyesini ise Türkiye geneline gerçekleştiren Oğuzlar Kömür Nakliyat'ın Balıkesir Bandırma’da 200 dönümlük arazide 60 dönüm üzerine kurulu kömür eleme ve torbalama tesisi bulunuyor. Şirket eleme tesisi kapasitesi 3 bin ton/gün, torbalama kapasitesi ise bin 500 ton/gün.

Yıl içinde Renault Trucks’tan alınan araç sayısı 70'e ulaştı

Açıklamaya göre, kömür üretimi ve pazarlaması için filo yatırımlarını sürdüren Oğuzlar Kömür Nakliyat, son olarak filosuna ADR'li ve Retarder’li 55 adet Renault Trucks T460 çekici dahil etti. Yeni çekicilerle firmanın 2020 yılı içinde Renault Trucks’tan aldığı araç sayısı 70'e ulaştı.

Firmanın Bandırma’da bulunan tesislerinde yapılan teslimat törenine Oğuzlar Kömür Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Oğuzbeyi, Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer katıldı.

Teslimat Töreninde açıklamalarda bulunan Oğuzlar Kömür Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Oğuzbeyi, "Kömürleri tesisimizde eleme ve paketleme yaparak sanayi ve ısınma amaçlı olarak tüketicilerin hizmetine sunuyoruz. Kömür teslimatlarımızı ise genelde kendi öz mal filomuz ile gerçekleştiriyoruz. Uzun zamandır Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz. Ağır tonajlı taşımalarımız için performans, yakıt tasarrufu ve satış sonrası hizmetlerinden çok memnunuz. Bu nedenle filomuzu Renault Trucks araçlar ile tek markalı yapabilmek üzere alımlarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Ortalama 3 puanlık yakıt tasarrufu sağladık"

Oğuzlar Kömür Nakliyat olarak 2012 yılında teslim aldıkları ilk Renault Trucks Premium araçlardan bu yana yatırımlarına Renault Trucks ile devam ettiklerini söyleyen Onur Oğuzbeyi, daha önce alımları gerçekleştirilen ve 650 bin kilometrede olan Renault Trucks çekicilerinin bulunduğunu aktardı. Ürettikleri ürünlerin Türkiye geneli nakliyesini yaptıklarını anlatan Oğuzbeyi, "İlk teslim aldığımız araçlarımız ile sadece düzenli bakımlarını yaparak hiç sorun yaşanmadan operasyonlarımıza devam ettik. İlk teslim aldığımız 2020 model Renault Trucks T460 çekicileri ise Nisan ayından bu yana kullanıyoruz. Ortalama 3 puanlık yakıt tasarrufu sağladık.” şeklinde konuştu.

Sürücülerinin araçların konforundan çok memnun olduğunu belirten Onur Oğuzbeyi, araçları ticari hız açısından önemi ve bakım onarım maliyetlerini düşürmesi nedeniyle özellikle retarderli tercih ettiklerini kaydetti. Oğuzbeyi, "Retarder sayesinde frenleme daha kontrollü olduğu için balata maliyetleri ortadan kalkıyor. Hatalı sürücü frenlemeleri de azaldığı için güvenlik artarken araç bakım maliyetleri de azalıyor.” ifadelerini kullandı.

"Operasyonlarına değer katan çözümler sunuyoruz”

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise, “Oğuzlar Kömür Nakliyat, iş alanını her zaman geliştiren ve yatırımlarını arttırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayan müşterilerimizden biri. Renault Trucks olarak işlerini geliştirirken her zaman yanlarında yer alıyoruz. Tek markalı filo hedeflerinde sorumluluğumuzun farkında olarak operasyonlarına değer katan çözümler sunuyoruz.” dedi.

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan da, “Satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile Oğuzlar Kömür Nakliyat’ın faaliyetlerinde her zaman sahip olma maliyetlerini ve kesintisiz operasyonlarını gözetiyoruz. Araçlarının bakım ve onarımlarında Koçaslanlar Otomotiv olarak en hızlı çözümlerimiz ile aksama yaşanmadan operasyonlarının kesintisiz devam etmesine destek oluyoruz." diye konuştu.