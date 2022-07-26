'Oh be Profilo Varmış' kampanyasının yeni reklam filmi yayında

Profilo'nun geçen yıl hayata geçen "Oh be Profilo Varmış" reklam kampanyasının yeni filmi yayınlandı.

Profilo Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Zeynep Cebeci, yeni kampanya filmi hakkında açıklamalarda bulundu.

Cebeci, “Profilo, yıllardır hayatımızda olan köklü bir marka. Bu zamana kadar markanın en güçlü yanı Türk insanının ihtiyaçlarını çok iyi anlaması ve ona uygun çözümler üretmesi oldu. “Oh be Profilo Varmış” kampanyasının ardında markanın bu gücü ve bununla birlikte yeni konumlandırmasından gelen kuvvetli bir fikir vardı. Profilo markasını bugün “hayatı kolaylaştıran çözümler sunan ve insanların sevdiklerine özen göstermelerine yardımcı olan marka” olarak konumlandırıyoruz. Yeni reklam filmimizde henüz yerleşilmemiş, yeni taşınılan bir evde bile tüm ailenin bir sofrada bir araya gelişini, yemek kokularının evlerimizi nasıl birden “yuva”ya dönüştürdüğünü, ve tabii ki ne kadar karmaşık bir ortam olursa olsun gün sonunda “Oh be Profilo Varmış” diyebilmenin rahatlığını vurguladık.” ifadelerini kullandı.

B2Press’in katkılarıyla...