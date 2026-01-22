OİB Başkanı Baran Çelik: Otomotiv ihracatı 11 ayda 37.8 milyar dolara ulaştı

Türkiye otomotiv endüstri­si, 2025 yılını küresel ekono­mideki dalgalanmalara ve be­lirsizliklere rağmen güçlü bir üretim ve ihracat performan­sıyla tamamlamaya hazırla­nıyor. Kasım ayında otomotiv ihracatı geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 16 artarak, 3 milyar 752 milyon dolara ulaş­tı. Bu performansla sektör, Türkiye ihracatındaki lider ko­numunu bir kez daha teyit etti.

Ocak-Kasım döneminde oto­motiv ihracatı 37 milyar 765 milyon dolar seviyesine yük­selirken, söz konusu rakam yalnızca yıllık hedeflere yak­laşıldığını değil, aynı zaman­da Türk otomotiv sanayiinin küresel şoklara karşı yüksek direnç kapasitesini de orta­ya koydu. 2025 yılının hedef­lerin üzerinde tamamlanma­sının öngörüldüğünü belirten OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2026 yılına iliş­kin beklentilerin de son derece güçlü olduğunu vurguladı.

Daha az karbon daha çok teknoloji hedefi

2026 ve sonrasına yönelik vizyonun net olduğunu ifade eden Baran Çelik, Türk oto­motiv endüstrisinin “daha az karbon, daha çok teknolo­ji” ekseninde dönüştürülme­sini hedeflediklerini söyledi. OİB olarak bu dönemi yalnızca üretim hacminin arttığı bir sü­reç olarak değerlendirmedik­lerini belirten Çelik, üretimin doğasının değiştiği, sürdürü­lebilirliğin, dijitalleşmenin ve inovasyonun merkezde oldu­ğu yeni bir sanayi fazına giril­diğini ifade etti.

Bu kapsamda Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum süreci­nin otomotiv sektörü açısın­dan kritik önem taşıdığına dikkat çeken Çelik, OİB tara­fından hayata geçirilen OSEP çalışmaları, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) eğitim programla­rı ve Yeşil Dönüşüm UR-GE projeleri ile ihracatçı firmala­rın karbon ayak izlerini azalt­malarının ve Avrupa Birli­ği standartlarına daha hızlı uyum sağlamalarının hedef­lendiğini aktardı.

Pazar çeşitliliği 2026 stratejisinin merkezinde

2026 yılı stratejisinin bir di­ğer önemli bileşeninin pazar çeşitliliğinin güçlendirilmesi olduğunu öne süren Baran Çe­lik, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kay­nağı ve coğrafi konumu saye­sinde Avrupa’nın en güvenilir tedarik üslerinden biri konu­munda bulunduğunu söyledi. Bu pozisyonun her geçen gün daha da güçlendiğini vurgula­yan Çelik, yeni dönemde he­defin yalnızca Avrupa pazar­larıyla sınırlı kalmadığını di­le getirdi.

ABD, MENA, Rusya Federasyonu, Orta Asya ve La­tin Amerika pazarlarında dü­zenlenen ticaret heyetleri ve uluslararası fuar organizas­yonlarıyla ihracatçı firmala­rın yeni iş bağlantıları kurma­larının desteklendiğini belir­ten Baran Çelik, 2025’in son çeyreği ile 2026 yılında Çin, ABD, Almanya, İngiltere, İtal­ya, Güney Afrika ve Meksika gibi kritik pazarlarda Türk otomotiv sektörünün daha görünür ve daha etkili bir ko­numa ulaşmasının hedeflen­diğini kaydetti.

Sürdürülebilir üretimle kalıcı küresel liderlik

Yürütülen tüm çalışmaların temel amacının yalnızca kısa vadeli rekabet koşullarını yö­netmek olmadığını vurgula­yan OİB Yönetim Kurulu Baş­kanı Baran Çelik, hedeflerinin Türk otomotiv sanayiinin sür­dürülebilir üretim kabiliyetiy­le küresel rekabette kalıcı bir liderlik elde etmesi olduğunu söyledi. Çelik, Türk otomotiv sektörünün geçmişte olduğu gibi bugün de dünya ile reka­bet edebilen, dönüşüme hızlı adapte olabilen güçlü bir en­düstri yapısına sahip olduğu­na dikkat çekti.

OİB olarak 2025 yılında elde edilen ihracat başarısını 2026 yılında daha ileriye taşımayı hedeflediklerini sözlerine ek­leyen Baran Çelik, sektörün ülke ekonomisine daha yük­sek katma değer üretmesi için çalışmaların kararlılıkla sür­dürüleceğini ifade etti.