OİB Başkanı Baran Çelik: Otomotiv ihracatı 11 ayda 37.8 milyar dolara ulaştı
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye otomotiv endüstrisinin 2025 yılında güçlü üretim ve ihracat performansını sürdürdüğünü belirterek, sektörün 2026 ve sonrasında düşük karbonlu, yüksek teknolojili üretim odağında dönüşümünü hızlandıracağını söyledi.
Türkiye otomotiv endüstrisi, 2025 yılını küresel ekonomideki dalgalanmalara ve belirsizliklere rağmen güçlü bir üretim ve ihracat performansıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Kasım ayında otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak, 3 milyar 752 milyon dolara ulaştı. Bu performansla sektör, Türkiye ihracatındaki lider konumunu bir kez daha teyit etti.
Ocak-Kasım döneminde otomotiv ihracatı 37 milyar 765 milyon dolar seviyesine yükselirken, söz konusu rakam yalnızca yıllık hedeflere yaklaşıldığını değil, aynı zamanda Türk otomotiv sanayiinin küresel şoklara karşı yüksek direnç kapasitesini de ortaya koydu. 2025 yılının hedeflerin üzerinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2026 yılına ilişkin beklentilerin de son derece güçlü olduğunu vurguladı.
Daha az karbon daha çok teknoloji hedefi
2026 ve sonrasına yönelik vizyonun net olduğunu ifade eden Baran Çelik, Türk otomotiv endüstrisinin “daha az karbon, daha çok teknoloji” ekseninde dönüştürülmesini hedeflediklerini söyledi. OİB olarak bu dönemi yalnızca üretim hacminin arttığı bir süreç olarak değerlendirmediklerini belirten Çelik, üretimin doğasının değiştiği, sürdürülebilirliğin, dijitalleşmenin ve inovasyonun merkezde olduğu yeni bir sanayi fazına girildiğini ifade etti.
Bu kapsamda Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinin otomotiv sektörü açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Çelik, OİB tarafından hayata geçirilen OSEP çalışmaları, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) eğitim programları ve Yeşil Dönüşüm UR-GE projeleri ile ihracatçı firmaların karbon ayak izlerini azaltmalarının ve Avrupa Birliği standartlarına daha hızlı uyum sağlamalarının hedeflendiğini aktardı.
Pazar çeşitliliği 2026 stratejisinin merkezinde
2026 yılı stratejisinin bir diğer önemli bileşeninin pazar çeşitliliğinin güçlendirilmesi olduğunu öne süren Baran Çelik, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve coğrafi konumu sayesinde Avrupa’nın en güvenilir tedarik üslerinden biri konumunda bulunduğunu söyledi. Bu pozisyonun her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Çelik, yeni dönemde hedefin yalnızca Avrupa pazarlarıyla sınırlı kalmadığını dile getirdi.
ABD, MENA, Rusya Federasyonu, Orta Asya ve Latin Amerika pazarlarında düzenlenen ticaret heyetleri ve uluslararası fuar organizasyonlarıyla ihracatçı firmaların yeni iş bağlantıları kurmalarının desteklendiğini belirten Baran Çelik, 2025’in son çeyreği ile 2026 yılında Çin, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Güney Afrika ve Meksika gibi kritik pazarlarda Türk otomotiv sektörünün daha görünür ve daha etkili bir konuma ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.
Sürdürülebilir üretimle kalıcı küresel liderlik
Yürütülen tüm çalışmaların temel amacının yalnızca kısa vadeli rekabet koşullarını yönetmek olmadığını vurgulayan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, hedeflerinin Türk otomotiv sanayiinin sürdürülebilir üretim kabiliyetiyle küresel rekabette kalıcı bir liderlik elde etmesi olduğunu söyledi. Çelik, Türk otomotiv sektörünün geçmişte olduğu gibi bugün de dünya ile rekabet edebilen, dönüşüme hızlı adapte olabilen güçlü bir endüstri yapısına sahip olduğuna dikkat çekti.
OİB olarak 2025 yılında elde edilen ihracat başarısını 2026 yılında daha ileriye taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Baran Çelik, sektörün ülke ekonomisine daha yüksek katma değer üretmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.