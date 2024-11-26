‘OKHAN’, Fransa’da Türkiye’nin gelecek vaat eden projeleri arasında gösterildi

Fransa Savunma Bakanlığı’nın ‘Industrie Turque des Drones-Türk Drone Sektörü’ raporunda, Türkiye’deki drone teknolojisi ve genel savunma ekosisteminin son derece hızlı bir gelişim gösterdiği vurgulandı.

Raporda; Mersin’deki ofislerinde denizcilik sistemleri, havacılık ve denizcilik elektroniği, insansız araçlar, radar sistemleri ve radar donanım/yazılım çözümleri üreten Kayacı Savunma A.Ş.’nin geliştirdiği Türkiye’nin ilk İDA’sı ‘OKHAN’a ayrı bir parantez açıldı.

“Türk Deniz Kuvvetleri’nin garantisi altında olacak”

OKHAN için raporda: “DIMDEX 2024’te tanıtılan OKHAN, sahil güvenlik görevleri üstlenecek. Keşif, gözetleme, istihbarat toplama, yüksek değerli birim koruma, ana birimlere eskortluk edebilme, silahlandırıldığında ise taarruz ve savunma görevlerinde kullanılabilen OKHAN, faydalı yük ve silah sistemlerini taşıyabilecek. 24 kilometre menzile, EO sistemlerine ve uydu telemetrisine sahip olan sistemin 2 yıldır çalışır durumda olduğu açıklandı. OKHAN’ın sürdürülebilirliği, Türk Deniz Kuvvetleri’nin garantisi altındadır” cümleleri kullanıldı.

“Hedefimiz, savunmada tam bağımsız ülkeler arasına girmek”

Kayacı Savunma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, uluslararası arenada dikkat çekecek bir projeye imza atmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. OKHAN’ın gece seyri, uydu ve RF sinyal kesici testlerinden başarıyla geçtiğini de belirten Kayacı, Otonom Seyir Kontrol Sistemi, Pasif Reflektör Radar ve RF Sinyal Kesici ürünleri için Millî Savunma Bakanlığı tarafından üretim izninin onaylandığını bildirdi. Hakan Kayacı, “OKHAN’da seri üretim aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ana hedefimiz, milli ve yerli ürünlerle savunmada tam bağımsız ülkeler arasına girmektir” ifadesini kullandı.

Teknik özellikleri

11,4 metre uzunluğundaki OKHAN, 390 beygirlik motoruyla 30 knot sürat yapabiliyor. 350 deniz mili menzilli ve kripto LOS haberleşme sistemine sahip tam otonom seyir kabiliyetli OKHAN; mühimmat fırlatıcı lançer, aktif-pasif radar reflektör ile RF karıştırıcı ve diğer elektronik harp sistemlerini bünyesinde barındırıyor.