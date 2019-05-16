Oksijen Tesisleri, perakendecileri rekabetsiz ortama davet ediyor

16 Mayıs 2019

ÖMER FARUK MAVİ

DİLOVASI - İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde 11 tesis ile hizmet veren Oksijen Tesisleri, ekim ayında otoyolun tamamen kullanıma açılması ile birlikte 22 tesisi daha hizmete alacak. Otoyol Yatırım ve İşletme çatısı altında faaliyet gösteren Oksijen Tesisleri, sağladığı rekabetsiz ortamda hizmet verecek perakendecileri arıyor.

Oksijen markası olarak 2019'un ekim ayından itibaren, tamamen açılacak olan 446 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyol’u üzerinde 33 tesis ile hizmet vereceklerini belirten Otoyol İşletme Yatırım Ticari Alanlardan Sorumlu Genel Müdürü Alp Gürdil, “Perakendecileri tesislerimize davet ediyoruz. Gelsinler, bu tesislerdeki potansiyeli yerinde incelesinler” dedi. Tesislerin perakendeciler için her geçen gün daha avantajlı hale geleceğini dile getiren Gürdil, “Tesislerimizde, şehirlerde olduğu gibi ticari alanlar var. Aralarındaki fark, şehirlerde artan popülasyon ile beraber gelen rekabet. Bizim tesislerimiz 446 kilometre üzerine kurulan dünyanın en büyük pasajı konumunda. Burada yer alacak perakendecilerin sayısı, yol devam ettiği sürece aynı kalacak” şeklinde konuştu.

Perakendecilerin tesislerde rekabetten uzak olacağını, yolun tamamen açılmasının ardından TÜİK verilerine göre, her yıl yüzde 5.5 ile 7.9 arasında artan trafik yoğunluğuna orantılı bir şekilde daha fazla iş yapacağını vurgulayan Gürdil, çok önemli marka zincirlerinin, en iyi iş hacmine ulaştıkları şubelerinin bu tesislerde yer aldığını kaydetti. Tesislerin, gerçekleşen otoyol ve perakendecilerin iç dekorasyon harcamaları ile birlikte toplam 250 milyon dolarlık bir yatırım hacmine ulaştığı bilgisini veren Gürdil, tesislerin dünya çapında bir örnek oluşturduğunu, konsept ve işleyişini öğrenmek için yurtdışından firmaların kendilerini ziyaret ettiğini söyledi.

Tesisleri tatilciler, iş peşindekiler ve bölge halkı olarak ayırdıkları müşteri gruplarına göre tasarladıklarını kaydeden Gürdil, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz için 3 ayrı konsept oluşturduk. Bunlar: Giyim, restaurant ve mağazaların yer aldığı alışveriş merkezlerini andıran fakat açık alanlarda bulunan mağazalardan oluşan 'full konsept',tamamen yiyecek, içecek ve o bölgeye ait ürünlerin buluduğu 'mini konsept' ve müşterilerimizin daha önce deneyimlediği ürünleri, yolda da bulma olanağı sunan 'fenomenler' konseptiden oluşuyor"

Yeni tesisler ile istihdam 5 bine yükselecek

Otoyolun bölgeye lojistik konusunda ciddi avantajlar getirdiğini,bölgedeki sanayi ve tarımda çok ciddi gelişmelerin olacağını aktaran Alp Gürdil, şu an aktif durumda hizmet veren 11 tesiste 2 bin kişi istihdam ettiklerini belirtti. Bölge kazanımı açısından düşünüldüğünde 2 bin istihdamın 8-10 bin arasında insanın hayatına etki ettiğini söyleyen Gürdil, “Ekim 2019’dan itibaren faaliyete geçecek 22 tesisimizle beraber toplam istihdamımız 5 bin kişiye ulaşacak. Aileler de düşünüldüğünde 5 bin kişiyi istihdam etmek, bölgede 20-25 bin kişiye gelir olanağı sağlayacak” dedi. Oksijen Tesisleri’nin bölgenin ihtiyaçlarına göre yapılan bir yatırım olduğunu, bölgeye çok büyük kazanımlar sağladığını dile getiren Gürdil, “Dilovası Tesisimizdeki manzara çok önemli. Bu tesisimizin çok yakınında Bilişim Vadisi var. Burada şu an için bin 500 kişi çalışıyor ve önümüzdeki dönemlerde 150 bin kişi çalışacak. Tesisimize, buradan ve bölgeden gerçekleşen ziyaretlerde çok yüksek seviyelerde” ifadelerini kullandı.

Araçların tesise girme oranı 22.75'e ulaştı

2018 yılının ilk 10 ayına ait verileri paylaşan Alp Gürdil, “Otoyolda Bursa-Gebze etabı 20 aydır kullanımda. Geçtiğimiz günlerde Akhisar-İzmir arası 110 kilometrelik kısım da trafiğe açıldı. 2018 yılının ilk 10 aylık ortalamasında günlük 41 bin araç geçişi, özel günlerde 84 bin araç geçişi görüyoruz. Otoyolu kullanan araçların tesislere girme oranı ise 22.75'e ulaştı” diye konuştu.

Zorlu Enerji ile yeni bir projeye başlandı

Tesislerin her türlü müşteri ihtiyaçlarına yönelik tasarlandığını vurgulayan Gürdil, “Zorlu Enerji'nin elektrikli şarj cihazları konusunda çok ciddi çalışmaları var. Kendileriyle yeni bir projeye başladık. Hayata geçirdiğimiz projede, bütün tesislerimize elektrikli şarj cihazları konumlandırıyoruz” dedi. Müşterilerin araçlarını şarj ederken tesisin sunduğu diğer birçok imkandan faylanabildiğini anlatan Gürdil, “Müşterilerimizden bize gelen çok gurur verici geri bildirimler var. Aldığımız geri bildirimlerde, İstanbul-Ankara yolunda seyreden kişilerin yolunu 2 kilometre uzatarak, köprüye girmeden Dilovası tesisimize geldiklerini duyuyoruz” açıklamasında bulundu.