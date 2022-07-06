Okulda kaybolan eşyalar iş fikrine dönüştü, okuletiketi.com markalaştı

Esra Özarfat

BURSA - Girişimcilik, belki de aklına gelen fikrin üstünü ‘olmaz’larla örtmeden önce cesaret gösterip denemeye kalkışanların hikayesi. Sonuçta elde edilen başarı ödül, başarısızlık ise tecrübe olarak yeni girişimlerin itici gücü olabilir. Bursalı Zerrin Fitöz de 8 yıl önce aklına gelen fikri ‘ya olmazsa’ demeden önce heyecanla denemeye kalkışan genç bir kadın girişimci. 8 yıl önce okuletiketi.com’u kurdu. Bugün Arda’nın mutfağından, sinema ve televizyon dünyasının ünlülerine kadar pek çok kişinin evinde ve mutfağında Zerrin Fitöz’ün ürettiği etiketler yer alıyor. Aslen reklam sektöründe ajans hizmeti veren Zerrin Fitöz, okulların açılma döneminde dostlarından çocukları için isim etiketi talebi almaya başlamış. Bu alanda bir açık olduğunu fark ederek hızlıca okuletiketi.com’u kurmuş. Müşterilerin gerek kulaktan kulağa gerekse sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar okuletiketi.com’un hızlıca tanınmasını sağlamış. Şu anda çocukların kalemlerinden kıyafet ve çantalarına kadar isimlerinin yazılı olduğu, özelleştirilmiş okul etiketlerinin yanı sıra mutfaklar için de etiketler üretiyor.

“LOL Bebek ekledik, sitede kıyamet koptu”

Fitöz, “ ‘Kalem üstüne kaç santimlik isim etiketi olmalı’dan, yıkandığında çıkmayacak veya silinmeyecek etiketlerin nasıl yapılacağı üzerine uzun araştırmalar yaptık. Siteyi kurduktan sonra ilk yıl 100 tane gibi cüzi bir sipariş aldık. Ancak bizden etiket alanların kendi aralarındaki etkileşim ve sosyal medya paylaşımları sonrası ciddi bir talep patlamasıyla karşılaştık” dedi. Özellikle okulların açılmasına yakın tarihlerde günlük 800 arama aldıklarını anlatan Zerrin Fitöz, bu dönemde 35 kişilik genç bir ekiple 7/24 çalıştıklarını, video görüntülenmelerinin 300 bin civarında olduğunu, sezonda 30 bin civarında paket siparişi aldıklarını ifade etti. Artan taleple siteyi yenileyerek karakter etiketleri ile zenginleştirdiklerini belirten Fitöz, “LOL bebek etiketi ekledik. O gün sitede kıyamet koptu. Bir önceki gün sipariş verenler yeniden sipariş verdiler. 7 gün termin süremiz var. Tek sıkıntımız okulların açılmasına çok az bir süre kala sipariş verilmesi ve siparişin hemen tesliminin istenmesi” şeklinde konuştu.

“Arda’nın kavanozlarına etiket yaptım”

Son olarak üzerinde ürünlerin isimlerinin yazılı olduğu hazır mutfak etiketleri de eklediklerini aktaran Zerrin Fitöz, “Bir gün Arda’nın mutfağını izliyordum. Arkasındaki kavanozların üzerinin elle yazıldığını farkettim. Ofise gelip Arda için bir etiket tasarladım ve kendisine gönderdim. Aynı gün etiketleri yapıştırdı. Ciddi reklamımız oldu. Şimdi Arda’nın etiketlerini her yıl yeniliyoruz. Ardından çanta etiketi denememiz oldu. Bu alanda da ciddi talep alınca çanta makinesi yatırımı yaptık. Önümüzdeki yıl isme özel okul çantaları, kalem kutusu ve etiketleriyle birlikte bir set olarak pazara sunacağız” bilgisini verdi.