Okulların açılmasına bir ay kala akıllı çocuk saatlerinin satışları patladı

Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kaldı. Okul alışverişlerinin yanı sıra çocukların güvenliği ve takibini kolaylaştırmak isteyen anne babaların tercihi akıllı saatler oluyor. Bu kapsamda akıllı çocuk saatlerinin satışlarında bir patlama yaşanıyor. Çocukların güvenliğini önceleyen Wiky Watch akıllı saatleri de, çocukların ilgisini çekecek renkli ve şık tasarımları ile dikkat çekiyor. Ancak bu saatlerin asıl öne çıkan özelliği, sunduğu gelişmiş güvenlik özellikleri. GPS izleme, acil durum çağrıları ve güvenli alan belirleme gibi özelliklerle donatılan yeni nesil akıllı saatler, çocuklarınızın nerede olduğunu anında öğrenmenizi sağlıyor.

Kolay kullanım, yüksek teknoloji

Wiky Watch, çocukların kolayca kullanabileceği basit bir arayüze sahip. Dokunmatik ekranı ve kullanımı kolay menüsü sayesinde çocuklar bu saatleri rahatlıkla kullanabilirken, ebeveynler de saat üzerinden çocuklarına mesaj gönderebilir ve onları arayabilir. Ayrıca, adım sayar özellikleri ile çocuklarınızın sağlığını da kontrol altında tutabilirsiniz.

Güvenli ve sağlıklı bir gelecek için

Wiky Watch, çocuklarınızın güvenliğini sağlarken onların eğlenmesini ve öğrenmesini de hedefler. Hem ebeveynlerin hem de çocukların beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan bu akıllı saatler, geleceğin güvenli ve sağlıklı bireylerinin yetişmesine katkıda bulunuyor. Bu saatlerin çocukların güvenliği ve eğitimi için tasarlanmış modern bir ürün olduğunu söyleyen Wiky Watch Genel Koordinatörü Engin Derbazlar, “Renkli ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken bu saatler, gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor. GPS izleme, acil durum çağrıları ve güvenli alan belirleme gibi özelliklerle donatılan Wiky Watch, çocuklarınızın nerede olduğunu anında öğrenmenizi sağlıyor. Ayrıca, kolay kullanımı ve adım sayar özellikleri ile çocuklarınızın sağlığını da kontrol altında tutabilirsiniz. Dayanıklı ve suya dayanıklı tasarımı sayesinde çocuklarınız oyun oynarken veya dışarıda vakit geçirirken saatlerini çıkarmak zorunda kalmazlar. Yeni nesil bu akıllı saatler aynı zamanda eğitim ve eğlenceyi bir arada sunarak çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunuyor. Geleceğin güvenli ve sağlıklı bireyleri için bu akıllı saatler önemli bir rol oynuyor” dedi.

Suya dayanıklı tasarım

Aktif çocuklar düşünülerek tasarlanan Wiky Watch, dayanıklı ve suya dayanıklı yapısıyla her türlü hava koşuluna ve aktiviteye karşı koyabilir. Bu sayede çocuklarınız, oyun oynarken veya dışarıda vakit geçirirken saatlerini çıkarmak zorunda kalmaz.

Eğitim ve eğlenceyi bir arada sunar

Wiky Watch, çocuklarınızın eğitimine katkıda bulunacak çeşitli oyunlar ve uygulamalarla donatılmıştır. Matematik oyunu gibi özelliklerle çocuklarınızın gelişimine destek olur.