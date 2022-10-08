Okumuşlar Yapı yeni yüzüyle hizmette

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da 1989 yılında faaliyetlerine başlayan Okumuşlar Yapı, yenilenen yüzüyle hizmete giren yapı mağazası için görkemli bir açılışa imza attı. Okumuşlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Okumuş açılışta yaptığı konuşmasında sektörde 33 yılı geride bıraktıklarının altını çizerek “Bursa’ya kazandırdığımız Okumuşlar Plaza’da hizmete giren yeni mağazamızın açılışına hoş geldiniz. Bursa’nın yenilenen yüzü ile cazibe merkezi haline gelen İstanbul Caddesi üzerinde tamamladığımız Okumuşlar Plaza ile önemli bir iş merkezini Bursa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Bursa’da değil Balıkesir’de devam eden inşaat projelerimizle birlikte bölgesine değer katan projeler üretmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Aktaş’tan tebrik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise ticari işletmelerde aile şirketlerinin birçok zorluk yaşadığını belirttiği konuşmasında, Okumuşlar Ailesi’nin yıllardır süren ticari hayatına, bugün 4 kardeşin öncülüğünde yollarına başarıyla devam etmelerinin önemli bir başarı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Aktaş, hizmete giren yapı malzemeleri mağazasının ve Okumuşlar Plaza’nın Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.

Fuar havasında mağaza

Okumuşlar Yapı’nın yenilenen yüzüyle hizmete giren mağazası hakkında bilgiler veren Hasan Okumuş, “Toplamda 1200 metrekare alandan oluşan 2 katlı, 29 canlı teşhir ürünleriyle, çubuk askılarda tekil seramikler kullanılarak QUA Granite’nin ürünlerinin sergilendiği mağaza müşteriler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Okumuşlar Yapı ayrıca depolama kapasitesiyle de müşterilerine hızlı ve kolay ürün temin etme imkânı sunuyor. 1500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 6300 metrekare depo alanıyla Okumuşlar Yapı, QUA Granite’in bölgedeki önemli partnerlerinden biri oluyor.