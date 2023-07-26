OKX, 9. Rezerv Kanıtı Raporu’nu yayımladı: Rezervlerde 11,3 milyar dolar değerinde varlık var

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX, bugün dokuzuncusunu yayımladığı aylık Rezerv Kanıtı (PoR) Raporu’na göre rezervlerinde XX milyar USD değerinde BTC, ETH ve USDT bakiyesi bulunduruyor.



Yaygın olarak kullanılan 22 dijital varlığı kapsayan OKX’in Rezerv Kanıtı (PoR) raporu, OKX’in art arda dokuz ay boyunca tüm bu varlıklar için %100’ü aşan bir rezerv oranını koruduğunu gösteriyor. OKX’in Rezerv Kanıtı Raporu’nda BTC, ETH ve USDT’ye ilave olarak rezerv oranı gösterilen varlıklar şunlar: USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DASH, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX ve UNI.

OKX, rezervlerinin büyük kısmını en üst düzeyde güvenlik sağlayan zincir dışı soğuk depolama yöntemiyle saklıyor. 2022’nin sonlarında ilk kez yayımlandığından bu yana yüz binlerce kullanıcı, OKX’in PoR sayfasını ziyaret ederek kendi denetim raporlarını görüntüledi.

OKX’in mevcut rezerv oranları şu şekilde:

-BTC: %103

-ETH: %103

-USDT: %103

OKX’in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai yaptığı açıklamada “Sektörümüzde uzun vadeli hesap verebilirliğin sağlanabilmesi için hem rezervlerin hem de borçların kamuoyuna açık olarak sunulması şarttır. Bununla birlikte anlık sunulan rezerv varlıkları beyanları çok da fazla anlam ifade etmez zira önemli olan bu raporların yayımlanmasındaki süreklilik ve tutarlılıktır. OKX olarak bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz ve bu ay, tüm majör varlıklar için bulundurduğumuz rezervleri diğer borsalardan daha fazla, art arda dokuzuncu kez kanıtlamış olduk.” ifadelerini kullandı.

Tüm kullanıcıların erişimine açık olarak bir kendi kendine denetim aracı da sunan OKX, aylık PoR raporlarını yayımlamaya devam edecek. Bu açık kaynaklı doğrulama aracı; kullanıcıların, bağımsız olarak OKX’in ödeme gücünü doğrulamalarını ve gizliliklerini korurken varlıklarının OKX rezervlerinde tutulduğunu teyit etmelerini mümkün kılıyor.

Rezerv Kanıtı (PoR) programı kapsamında hâlihazırda 210.000’den fazla adres yayımlamış olan OKX, herkesin varlık akışlarını görüntülemesine izin vermeyi sürdürecek.