OKX TR, 8 Mart’ta kripto para ekosistemindeki kadınları buluşturdu

Türkiye’nin önde gelen kripto varlık platformlarından OKX TR, 8 Mart | Dünya Kadınlar Günü kapsamında ekosistemdeki kadınları bir araya getiren özel bir etkinlik düzenledi.

İstanbul’da gerçekleştirilen buluşmada, kripto para sektöründe yer alan ve sektöre adım atmak isteyen kadınlara ilham vermek, bilgi paylaşımını artırmak ve topluluk oluşturmak hedeflendi. Finans dünyasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden WinningCircle300 topluluğu işbirliğiyle hayata geçirilen etkinlik, katılımcılara hem bilgi edinme hem de networking fırsatı sundu.

OKX TR İş Geliştirme Yöneticisi Hayat Rıdvanoğulları etkinlikle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Kripto para ekosisteminde kadınların daha güçlü bir şekilde var olmasını sağlamanın, onların sesini duyurmasına ve sektörde hak ettikleri yeri almalarına destek vermenin hepimizin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bugün burada bir araya gelmemiz, yalnızca bir kutlama değil. Aynı zamanda kadınların finans ve teknoloji dünyasındaki rolünü daha da ileriye taşımak açısından önemli bir adım. OKX TR olarak, kadınların sektörde daha fazla yer alması ve güçlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz. Kripto dünyasında kadınların sesi daha gür çıkacak ve hep birlikte daha kapsayıcı bir ekosistem inşa edeceğiz.”

Kadınların kriptodaki gücüne vurgu

OKX TR'nin organizasyonuyla 8 Mart’ta hayata geçirilen etkinlik, sektörde kadınların daha güçlü temsil edilmesini sağlamak amacıyla düzenlendi. Moderatörlüğünü WinningCircle300 Kurucusu Efe Bulduk’un üstlendiği panelde, kadınların kripto para dünyasındaki artan rolü, kariyer fırsatları ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı. Katılımcılar, sektörde başarılı kadın liderlerden ilham alırken, bilgi ve deneyim paylaşımıyla kariyer yollarını şekillendirme fırsatı buldu.

Eğitim ve fırsat eşitliği ön planda

Etkinlikte üzerinde durulan konulardan bir diğeri eğitim oldu. OKX TR, kadınların finansal okuryazarlığını artırmak ve sektörde daha fazla yer almasını sağlamak adına eğitim odaklı projelere önümüzdeki dönemde daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor. Bu kapsamda düzenlenecek eğitim programları, kadınların kripto ekosistemine daha kolay adapte olması ve sürdürülebilir bir kariyer inşa etmesi amaçlanıyor.

Kadınların kriptodaki yükselişi devam ediyor

Kadın çalışan oranını artırmaya ve sektörde kadın istihdamını desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten OKX TR İş Geliştirme Yöneticisi Hayat Rıdvanoğulları, “Kadınların kripto para ekosistemindeki varlığının güçlenmesi, yalnızca bireysel kariyer gelişimi açısından değil, sektörün çeşitliliği ve sürdürülebilir büyümesi açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye’nin önde gelen kripto varlık platformlarından OKX TR olarak, kadınlara yönelik yeni projeler geliştirmeye ve sektörde eşit fırsatlar sunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.