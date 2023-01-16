OKX'ten yeni bir işbirliği

İşlem hacmine göre dünyanın ikinci en büyük kripto para borsası olan OKX, yeni bir ortaklığa imza atarak 2023 Tribeca Festivali'ne özel NFT kartını duyurdu. Kart sahipleri 7-18 Haziran 2023 tarihleri arasında New York’ta düzenlenecek olan Tribeca Festivali’nde sahnelenecek olan gösterimleri seçebilecek. Öte yandan, festivalin kurucu ortakları olan Jane Rosenthal ve Robert De Niro'nun yer alacağı partilere de katılma fırsatı yakalayan NFT sahipleri festival boyunca çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecekler.

Web 3 teknolojileri ekosisteminde piyasada lider konumda olan OKX, geçen sene düzenlenen Tribeca Festivali'nin tek isim ortağıydı. Bu yıl yapılan işbirliğinin ardından kurulan yeni ortaklık geçen seneki ortaklığın devamı olarak nitelendiriliyor. Festivale ilgi duyanlar ve kart sahibi olmak isteyenler Tribeca Festivali NFT’lerini OKX'in NFT Pazarı'ndan alabilecek ve OKX Cüzdan'da saklayabilecek. Özel tasarım NFT'lerin tasarımı için AWA Studios ve ödüllü karikatür sanatçısı Jonathan Bartlett ile anlaşıldı. Yapılan tasarımda New York City'nin yaratıcı toplulukları tarafından beğenilen ve ilgi duyulan Tribeca ile Lower Manhattan’ın manzaralarından ilham alındı.

"Yeni işler üretecek olan sanatçıları takip edeceğiz"

Tribeca Festivali hakkında değerlendirmelerde bulunan Tribeca Enterprises Kurucu Ortağı ve CEO'su Jane Rosenthal, “Tribeca Festivali bu zamana kadar hep teknoloji ve yaratıcılığın kesişim noktası oldu. Dolayısıyla bu sene düzenlenecek festivalde VIP erişim fırsatının ayrıcalıklı bir NFT şeklinde sunulması oldukça yerinde bir girişim” dedi.

Tribeca ekibiyle yapılan iş birliğinin önemine dikkat çeken OKX'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Haider Rafique, “Daha önce benzeri görülmemiş bir NFT kartını kullanıcılarımıza sunmak için Tribeca ekibiyle kurduğumuz ortaklıktan dolayı oldukça heyecanlıyız. Bu sayede festivalin katılımcıları Web 3 teknolojisini deneyimleyebilecek ve bu benzersiz teknolojiye katkı sağlamanın yollarını keşfedebilecek. Web 3 ekosisteminde daha fazla içerik üretilmesini sağlamak adına sanatçıları cesaretlendirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu konsepti kullanarak yeni işler üretecek olan sanatçıları takip ediyor olacağız" dedi.

OKX'in Web 3 Küresel Büyümeden Sorumlu Müdürü Nate Zou, “Her geçen gün daha fazla içerik üreticisi, kendi hikâyelerini anlatmak ve sanatsal vizyonlarını paylaşmak için NFT'ler gibi yenilikçi teknolojileri kullanmaya başlıyor. Bu proje sayesinde blokzinciri teknolojisi ile sanat arasında oluşan o doğal sinerjiyi en derinden hissediyor, Tribeca Festivali ile sağlanabilecek muhteşem kullanım alanlarına ve ayrıcalıklara şahit olma fırsatı yakalıyoruz” dedi.

Tribeca Festivali NFT kartı iki şekilde satın alınabiliyor. İlk yolda NFT alanına yeni giriş yapan kullanıcılar, Tribeca'nın internet sitesini ziyaret ederek ve doğrudan kredi kartlarını kullanarak NFT'leri satın alabilir. NFT'nin Airdrop yöntemiyle cüzdanınıza gönderilebilmesi için cüzdan adresi bilgisinin girilmesi gerekiyor. İkinci yolda, NFT alanında deneyimli olan kullanıcılar, OKX NFT Pazarı'na giderek ve ETH kullanarak NFT'lerini mint edebiliyor.