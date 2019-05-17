Ölçüm teknolojileri şirketi MySize Türkiye'ye geldi

17 Mayıs 2019

Tekstil, e-ticaret, yapı market ve lojistik sektörlerinde kullanılmak üzere ölçme çözümleri geliştiren MySize Türkiye pazarına girdi.

Şirketin öne çıkan ürünü olan MySizeID, e-ticaret sitesinde müşterilerin, cep telefonları ile kendi beden ölçümlerini yapmalarına olanak sağlıyor.

Uygulamanın işleyişini anlatan MySize Ülke Müdürü Argun Erşen, MySizeID ile müşterilerin kendi ölçümleri ve perakendecilerin sundukları bedenler arasında eşleşme yaptığını ifade etti.

Erşen, "MysizeID müşterilerin, doğru beden kıyafeti seçtiklerinden emin olmalarını sağlar. Uygulamayı kullanmanın e-ticaret siteleri için en belirgin yararı ise online alışverişten kaynaklanan müşteri iadelerinin önemli ölçüde azalmasıdır. Bu düşüş, kârlılığı ve marka sadakatini olumlu yönde etkilemektedir" dedi.

Tekstil sektöründe dünya genelinde 200'den fazla marka ile beden tablosu entegrasyonu yaptıklarını belirten Erşen, Türkiye'de şirketler ile görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.

Şirketin Türkiye pazarına özellikle tekstil sektörü başta olmak üzere potansiyeli göz önüne alarak girme kararı aldığını ifade eden Erşen, "Türkiye tekstil ülkesi olması nedeniyle ABD'den sonra en çok önem verilen ikinci ülke konumunda" diye konuştu.

Öte yandan şirketin kargo şirketleri için koli ölçümü yapabilen BoxSizeID ve dijital mezura olarak kullanılan SizeUp isimli uygulamaları da bulunuyor. 2014 yılında kurulan şirket, Amerika'nın en büyük borsalarından Nasdaq'a kote durumda.